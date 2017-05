Familie rouwt om pasgetrouwde motard die stierf op steenworp van thuis

Sint-Niklaas / Temse - De familie van Yves Sienaert (42) is in diepe rouw nadat de man zondagavond is verongelukt met zijn motor op de Steenweg Hulst-Lessen in Elversele, vlak bij zijn eigen huis. “Hij was nog maar pas zes weken getrouwd”, vertellen zijn zussen.

Het ongeval gebeurde kort na 18.15 uur op de grens tussen Elversele en Sint-Niklaas. Yves Sienaert was met de motor op terugweg van een vriend, toen een 54-jarige bestuurster van een Fiat uit Hamme in onduidelijke omstandigheden de oprit van een woning op de Steenweg Hulst-Lessen verliet.

Sienaert reed vol in de voorflank van de auto en werd tientallen meters verder geslingerd. Hij kwam zwaar ten val en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. En dat op een paar honderd meter van zijn eigen huis.

“De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht”, benadrukt woordvoerster Annelies Verstraete van het parket van Dendermonde. “Een verkeersdeskundige ging ter plaatse de nodige vaststellingen doen.”

Uitrusting

Bij de familie van Yves Sienaert sloeg het nieuws van zijn dood in als een bom. “Hij was gisteren op zijn motor gesprongen om een vriend te gaan helpen die twee straten verder woonde”, vertellen zijn zussen Kelly en Sharon. “Yves reed de straat in en de chauffeur van de auto dacht wellicht dat ze voorrang had. Onze broer kon de wagen niet meer ontwijken. Hij droeg zoals altijd zijn volledig motorpak met laarzen en een helm. En dat ondanks de hitte. Zijn teenslippers en short zaten in het bakje op zijn motor. Zelfs de politie zei dat ze zelden een motorrijder hadden gezien die zo in orde was met zijn uitrusting. Motorrijden was al jarenlang de passie van Yves. Het was zijn leven. Hij is gestorven terwijl hij deed wat hij graag deed.”

Yves Sienaert was pas zes weken geleden getrouwd met zijn vriendin Wendy, waarmee hij al enkele jaren samen was. Hij laat ook een dochter Bieke na. “Onze broer droeg iedereen een warm hart toe. Hij had veel vrienden bij wie hij heel erg graag gezien was. Yves stond bij hen al sinds zijn jeugd bekend als ‘de rosse’. Hij stond altijd klaar om te helpen.”

Op zaterdag 3 juni wordt er om 13.45 uur een samenkomst gehouden ter nagedachtenis van Yves Sienaert op parking B van het crematorium Heimolen in Sint-Niklaas. Zijn urne wordt om 14 uur begraven in een bomenveld.