Waarom gaat een meisje van 14 jaar zomaar ineens in rook op? De ouders van Firdaous vrezen dat ze het voorbeeld van haar zus is gevolgd

Haar oudere zus keerde onlangs terug uit Syrië met horrorverhalen. De familie hoopte dat die de 14-jarige Firdaous zouden ontmoedigen om ooit zelf naar ISIS-gebied te trekken. Maar het pubermeisje is intussen bijna een week spoorloos en bij het gerecht groeit de vrees dat Firdaous in de voetsporen van haar zus getreden is.