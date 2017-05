Het was te warm voor uw zonnepanelen en toch braken ze alle records

Het schitterende weer van de afgelopen dagen heeft de zonnepanelen op onze daken alle records doen breken. “Vrijdag produceerden ze samen 2.256 megawatt, dat is meer dan de twee grootste kernreactoren samen”, zegt energiespecialist Alex Polfliet. “En het had nog meer kunnen zijn als het wat minder heet was geweest.”

Ja, het kan té mooi weer zijn voor uw zonnepanelen. Het afgelopen hemelvaartweekend was het schitterend weer met veel zon, en dat was een zegen voor de panelen op uw dak. “Maar toch was het een beetje te warm”, zegt Alex Polfliet, bestuurslid van PV Vlaanderen, de sectororganisatie van de zonnepanelenbedrijven.

Warmer dan 25 graden

“Als het warmer is dan 25 graden, daalt de efficiëntie van je paneel met 0,4 procent per extra graad. Door de hitte gaat je junction box of aansluitkast wat uitzetten, en is het contact niet meer wat het zou moeten zijn. De afgelopen dagen zijn we dus 2,5 à 3 procent rendement verloren.”

Maar toch heeft de zonne-energieproductie alle records gebroken de afgelopen dagen. “Vooral op vrijdag”, zegt Polfliet. “Toen had de hitte zijn hoogtepunt nog niet bereikt en hadden we pieken tot 2.256 megawatt. Dat is meer dan de twee grootste kernreactoren in ons land samen. Doel 4 en Tihange 3 wekken elk zo’n duizend megawatt op.”

Indrukwekkend totaal verbruik in Vlaanderen

Er was op dat piekmoment een totaal verbruik van zo’n 8.200 megawatt in Vlaanderen. “De gezinnen en bedrijven haalden dus een kwart van alle energie uit de zon”, zegt Polfliet. “Dat is echt indrukwekkend. In Duitsland zitten ze boven de 30 procent, maar na hen heeft Vlaanderen het meeste aantal zonnepanelen per inwoner.”

We zitten ondertussen aan meer dan 275.000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen, zegt minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). “De bedoeling is dat we dit jaar 300.000 halen.”

Het lijkt erop dat we dat gaan halen, want de sector zit in de lift, zegt Polfliet. “Dat hebben we onder meer te danken aan de oproep van de minister om te investeren in zonne-energie, en aan de kostprijs, die nog altijd blijft dalen”

Een kustbewoner haalt overigens het meeste profijt uit zijn panelen. “Omdat er daar meer wind is, koelen de panelen wat af. Het verschil in rendement tussen de kust en Limburg kan daardoor oplopen tot 10 procent.”