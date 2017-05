Liefhebbers van dit ‘cultbier’ slaan maar beter een voorraadje in

Er liggen dorstige tijden in het verschiet voor liefhebbers van het Colruyt-bier Cara Pils. Colruyt gaf gisteren toe dat er ernstige productieproblemen zijn opgetreden met het populaire goedkope pilsbier.

De problemen zouden zeker tot midden volgende maand aanslepen. In een aantal winkels is daardoor nu al geen Cara Pils meer te verkrijgen. Wat er juist aan de hand is, wil Colruyt niet kwijt. “Dat beschouwen we als interne keuken.” Mogelijk zijn er problemen opgedoken bij de brouwerij die in opdracht van Colruyt het Cara Pils-bier brouwt. Dat gebeurt in de grootste geheimhouding.

In een Colruyt-winkel in de regio Brugge leidde het gebrek aan Cara Pils gisterochtend al tot spanningen bij sommige klanten.