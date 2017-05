Het bizarre drama in Harelbeke met fatale afloop. Wie was de vastgoedmakelaar die een onschuldige man mee de dood insleurde tijdens zijn wanhoopsdaad?

Harelbeke - Zijn eigen vrouw neergestoken, met een list twee wagens gekaapt en één van de onschuldige eigenaars doodgereden. De balans van de waanzinnige rit van immomakelaar Tom V. (41) uit Harelbeke is bijzonder zwaar. De vader van drie reed zondagnacht uiteindelijk ook zichzelf dood. Hij zou al langer relationele problemen met zijn vrouw Cathy hebben gehad.

“Mijn kinderen. Mijn kinderen. Waar zijn ze? Tom heeft mij met een mes neergestoken en is gevlucht met de wagen.” In haar nachtjapon en onder het bloed belde Cathy D. zondag kort na middernacht in paniek ...