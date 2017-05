Gene Thomas strikt bekend volk voor nieuwe clip

Gene Thomas lanceert vandaag zijn nieuwe single Stralen. De videoclip is opvallend, want de zanger strikte Ghost Rockers-ster Tinne Oltmans en ook zijn dochters Lily en Nanou doen mee.

“Ik heb uren aan deze clip gewerkt”, zegt Thomas. “In de video ben ik een soort Superman in New York die overal mensen helpt. Het is ­alsof we in New York gefilmd hebben, maar eigenlijk zijn we ’s nachts in Brussel gaan draaien. Het moeilijkste was een geschikte nachtwinkel ­vinden die ­voldoende Amerikaanse uitstraling had.”