Veertienjarig meisje sterft aan zelfde aandoening die haar zus drie jaar geleden mogelijk het leven kostte

De veertienjarige Taylor Muir uit Glasgow is maandagochtend in het ziekenhuis overleden aan een niet nader te bepalen hartaandoening. Dezelfde, vermoedelijk genetische, aandoening kostte haar zus Jodie in 2014 het leven. De ouders blijven verweesd achter: “Om één kind te verliezen is verschrikkelijk, maar twee is uitermate wreed.”

Het was de familie van Taylor die het trieste nieuws online meedeelde. “Haar hart is simpelweg gestopt met kloppen en het ziekenhuispersoneel kon haar niet terugbrengen. Taylor was nog maar veertien en had haar hele leven nog voor zich.”

“Niet alleen was ze vanbinnen en vanbuiten mooi, maar ze was zo grappig en maakte ons altijd aan het lachen.”

Foto: Facebook

Er werd een crowdfundingsactie opgezet om de familie te steunen in deze moeilijke tijden. Die haalde op enkele uren tijd al bijna 5.000 Britse pond op.

Drie jaar geleden ging de familie al eens door de hel nadat de toen zestienjarige Jodie dood in haar bed gevonden werd. Ze was die nacht thuisgekomen van een feestje, en hoewel de politie vermoedde dat drugs een rol hadden gespeeld in het overlijden van het meisje, is hun moeder overtuigd dat het te maken heeft met haar hart.

“Jodie was mijn wereld en haar dood had niets te maken met drugs. Jodie nam nooit drugs. Jodie had een hartaandoening genaamd Long QT Syndrome en is onwel geworden.”

De conclusie van de lijkschouwer luidde: “Niet nader bepaald hartfalen.”