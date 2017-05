Gentse flik slaat arts en tiener (17) in elkaar en doet collega erover liegen

Gent - Kan de Gentenaar nog vertrouwen hebben in zijn politiekorps? Die vraag werd gisteren gesteld tijdens het proces van twee politiemannen. De een stond terecht omdat hij een dokter en een tienerjongen in elkaar heeft geklopt, de ander omdat hij op vraag van zijn collega valse verklaringen heeft afgelegd.

Werkelijk alles hebben de twee agenten er volgens het Gentse parket aan gedaan om te verdoezelen wat zich in 2012 afspeelde in de buurt van de Paardenkop, in Sint-Denijs-Westrem. Nadat het dossier op basis van hun valse verklaringen was geseponeerd door de Dienst Intern Toezicht en het Comité P, deed een klacht met burgerlijke partijstelling van het slachtoffer de twee flikken gisteren eindelijk voor de rechter belanden.

Gebroken neus

Voor minstens een van hen dreigt het einde van zijn carrière bij de Gentse politie. Vijf jaar geleden botste de inspecteur tijdens een nachtje stappen met zijn wagen tegen de auto van een arts uit Sint-Martens-Latem. Na een woordenwisseling sloeg de politieman de arts een gebroken neus. Toen het slachtoffer al in de struiken lag, kreeg hij nog een schop.

De volgende dag legde de vechtjas valse verklaringen af tegenover zijn werkgever. Hij overtuigde ook zijn vaste collega, die mee aan het uitgaan was, hetzelfde te doen.

Terwijl het onderzoek naar de vechtpartij nog liep, ging de agressieve politieman in 2014 opnieuw over de schreef. “Tijdens een controle voor nachtlawaai gaf hij een 17-jarige Roma uit het niets twee slagen en nadien een beenveeg”, zegt het Gentse parket. “Het slachtoffer moest bovendien zeggen dat hij uitschot is. Als de politieman nog eens moest terugkeren, zou hij de jongen van de trap sleuren tot al zijn tanden eruit waren.”

De eerste inspecteur riskeert hiervoor 12 maanden cel en een boete van 1.500 euro. Volgens het parket heeft hij geen toekomst meer bij de politie: “De samenleving moet vertrouwen kunnen hebben in de politie. Met macht komt ook verantwoordelijkheid. Deze politieman heeft de samenleving teleurgesteld.”

Zijn collega riskeert een werkstraf en mag van het parket in dienst blijven: “Hij had meer weerstand moeten bieden, maar er is misbruik gemaakt van zijn collegialiteit.”

“Mea culpa”, pleitte de advocaat van de eerste agent. “Mijn cliënt was net gescheiden, zag zijn dochter bijna niet meer en verloor in een jaar zijn beide ouders. Het ging zeer slecht met hem.”

De man zit sinds 2016 niet meer bij de interventiedienst maar aan het onthaal. “Ik ben over de schreef gegaan en moet nu op de blaren zitten. Ik heb twee fouten gemaakt, maar ik kan nog politieman blijven”, verklaarde hij.

De tweede agent, die nog steeds bij de interventiedienst werkt, bood de arts rechtstreeks zijn excuses aan: “Het had niet mogen gebeuren. Het ligt niet in mijn aard zoiets te doen. Na twee jaar zwijgen was ik blij dat ik de waarheid kon vertellen.”

De dokter aanvaarde de excuses en kreeg daardoor naar eigen zeggen zijn vertrouwen in de Gentse politie terug.

Op 19 juni doet de rechtbank uitspraak. Nadien wacht de agenten mogelijk nog een tuchtmaatregel.