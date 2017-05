Heeft Niels Destadsbader in het geheim een relatie met andere BV?

Niels Destadsbader (28) is in de zevende hemel. Dat is althans wat Dag Allemaal dinsdag schrijft. Volgens het weekblad zet hij namelijk de eerste stappen richting een relatie met een andere Bekende Vlaming.

Niels Destadsbader en voormalig Miss België Justine De Jonckheere (25) zijn voorzichtig naar elkaar aan het toegroeien nadat ze elkaar leerden kennen in het Kortrijkse nachtleven. Zo schrijft Dag Allemaal. Maar openlijk komen de twee nog niet uit voor hun gevoelens.

In Niels’ woonplaats Deerlijk is zijn “romance” met de gewezen miss wel het favoriete gespreksonderwerp. Dezer dagen verblijven ze namelijk allebei in Zuid-Afrika. Niels om de derde film van F.C. De Kampioenen in te blikken, Justine brengt er haar vakantie door. Toeval of niet?

Beroep: acteur en doe-het-selfiër in Afrika. #twostore #fcdekampioenen #film #ronaldinho #zuidafrika Een bericht gedeeld door Niels Destadsbader (@niels_destadsbader) op 17 Mei 2017 om 7:55 PDT