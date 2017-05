Goed nieuws voor de fans van ‘Liefde voor Muziek’

Met grote namen als Clouseau en Natalia heeft het programma ‘Liefde voor Muziek’ er een succesvol seizoen opzitten. VTM heeft daarom bekendgemaakt dat het graag een nieuw seizoen zou maken. “Er zijn nog genoeg toppers met een uitgebreid repertoire”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Iedere week stemden bijna één miljoen kijkers af op het programma ‘Liefde voor Muziek’. In de laatste aflevering maandagavond mochten ze mee kijken achter de schermen.

Bij VTM zijn ze zeer tevreden met de uitstekende kijkcijfers. “We denken echt dat er nog toekomst is voor ‘Liefde voor Muziek’”, klinkt het. “Omdat muziek nu eenmaal van alle tijden is. Natuurlijk hebben we de lat dit seizoen heel hoog gelegd. Maar we geloven dat we nog een tijdje verder kunnen met dit programma. Alles staat of valt met de invulling, met de mix van artiesten die elkaars repertoire onder handen nemen.”