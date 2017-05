Tiger Woods ontkent dat er alcohol in het spel was bij arrestatie: “Onverwachte reactie”

Tiger Woods biedt in een persbericht zijn excuses aan na zijn arrestatie zondagnacht door de Amerikaanse politie. De golflegende, veertienvoudig majorwinnaar, ontkent wel dat hij van de weg werd geplukt wegens het rijden onder invloed.

De politie van Jupiter (Florida) hield Woods zondagnacht omstreeks 3u ‘s ochtends tegen niet ver van zijn huis. Daarop vloog hij enkele uren achter de tralies, om in de loop van de ochtend weer te worden vrijgelaten.

Volgens Amerikaanse media was Woods op het moment van zijn arrestatie onder invloed van alcohol, maar dat ontkent hij met klem. De 41-jarige Amerikaan zegt dat hij een “onverwachte reactie” vertoonde op voorgeschreven medicijnen.

“Ik besef de ernst van wat er is gebeurd en ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden op”, stelt Tiger Woods. “Ik wil dat het publiek weet dat er geen alcholol in het spel was. Wat er gebeurde was een onverwachte reactie op medicijnen die ik kreeg voorgeschreven. Ik besefte niet dat de mix van geneesmiddelen mij zo fel zou parten spelen. Ik wil mij oprecht verontschuldigen bij mijn familie, vrienden en supporters. Ik verwacht ook meer van mezelf en ga er alles aan doen opdat dit niet meer gebeurt.”

Woods tracht al enkele jaren tevergeefs aan te knopen met zijn vroegere successen. Vooral zijn rug, waaraan hij al meerdere keren is geopereerd, speelt hem parten.