Waarom drie gokverslaafden hun verloren fortuin terug willen van minister Geens

Drie Belgische gokkers slepen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voor de rechtbank en eisen alles samen 185.000 euro omdat zij gewoon verder konden gokken niettegenstaande zij op de zwarte lijst stonden. Zij eisen alle drie het geld terug dat zij op korte tijd online over de balk joegen.

Nadat vorige week al een gokverslaafde vrouw voor de Brusselse burgerlijke rechtbank 65.000 euro terugeiste van de minister van Justitie, zijn daar nu nog twee andere gokkers bijgekomen. Dat meldt de Franstalige krant La Dernière Heure vandaag.

De twee Waalse gokkers vragen elk de teruggave van de sommen die zij in een maand tijd verspeelden aan online gokspelletjes. De ene, die verslaafd is aan slots, verloor 25.000 euro op een maand tijd. De andere 95.000 euro aan poker. Allebei stonden zij nochtans op de zwarte lijst van uitgesloten spelers.

Zij stellen niet zichzelf maar de minister van Justitie verantwoordelijk voor die verspeelde bedragen omdat hij verantwoordelijk is voor het functioneren van EPIS (Excluded Persons Information System), de lijst van personen die worden uitgesloten van online gokwebsites.

Zes maand wachten

Die lijst wordt gemaakt en beheerd door de Kansspelcommissie (KSC) en bevat 280.000 namen. Het grootste deel van hen zijn politiemensen, magistraten en andere mensen die een beroep uitoefenen waarvoor een formeel gokverbod geldt. Anderen kwamen op die lijst op bevel van een rechter omdat zij bijvoorbeeld in het systeem van schuldbemiddeling zitten. 24.000 gokkers hebben zich vrijwillig op de zwarte lijst laten zetten.

De KSC geeft toe dat de zwarte lijst niet waterdicht is. “Een van de problemen is dat wij maar een keer om de zes maanden het rijksregister mogen consulteren om iemand deftig te kunnen registreren op de lijst”, klinkt het. “In die periode van zes maanden kan iemand in principe dus blijven gokken. We zouden graag permanent toegang hebben tot het rijksregister.”

Foutje in de naam

Volgens La Dernière Heure konden de twee Waalse gokkers blijven spelen omdat hun naam niet correct op de zwarte lijst was ingevoerd. Bij een van hen was zijn voornaam Jean-Philippe geregistreerd zonder middenstreepje. Bij de andere was de familienaam, die uit twee delen bestaat, aan elkaar geschreven. Op die manier herkende het veiligheidssysteem die de speler online screent, de uitgesloten gokkers niet.

Volgens de gokkers is dat dus de schuld van de administratie van EPIS en dus de verantwoordelijkheid van de voogdijminister. Maar bij de Kansspelcommissie wijst men erop dat er ook gokkers zijn die bewust de zwarte lijst proberen te omzeilen met allerlei trucs. Het wordt dus afwachten of de minister van Justitie uiteindelijk zal moeten opdraaien voor de vergokte bedragen.