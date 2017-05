De Lijn verliest ruim 11 miljoen reizigers

Vorig jaar heeft vervoersmaatschappij De Lijn 518,8 miljoen reizigers geteld op haar bussen en trams. Dat zijn er 11,1 miljoen of 2,1 procent minder dan in 2015. Dat blijkt uit het jaarverslag van De Lijn.

Het aantal reizigers bij De Lijn daalt al sinds 2011. In 2010 telde de Vlaamse vervoersmaatschappij nog 551,2 miljoen reizigers. Vorig jaar werd het laagste cijfer bereikt sinds 2008. De afname was bovendien forser dan in de voorgaande jaren.

Dat betekent echter niet dat het ook financieel slecht gaat met De Lijn. Boekjaar 2016 werd in evenwicht afgesloten en de inkomsten stegen met 10 procent tot 186 miljoen euro, luidt het. In 2015 gingen de tarieven fors de hoogte in en werd komaf gemaakt met de meeste gratis abonnementen. Het aandeel betalende reizigers nam vorig jaar toe tot 98 procent, waar dit eind 2014 nog 88,3 procent was.

Voor het eerst in jaren komt de kostendekking van De Lijn op die manier opnieuw boven de 20 procent (20,3 procent) uit. Eind 2014 was dat nog maar 15,8 procent. Naar eigen zeggen wordt De Lijn “financieel gezonder, onafhankelijker en beter gewapend voor de uitdagingen van de toekomst”.

De topman van De Lijn, Roger Kesteloot, wil dit jaar extra focussen “op het centraal zetten van onze klanten en onze efficiëntie”. Hij kondigt nieuwe investeringen aan. Zo zal de raad van bestuur deze week beslissen over de gunning van het contract voor 146 trams. Aanvankelijk was dat toegewezen aan het Spaanse CAF, maar de Raad van State schorste de beslissing na een klacht van concurrent Bombardier.