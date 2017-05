Kim Kardashian openhartig over haar huwelijk van 72 dagen

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian (36) is met Kanye West al aan haar derde huwelijk toe. Voor hem kwam echtgenoot nummer twee, NBA-speler Kris Humphries, maar dat ‘sprookje’ bleef slechts 72 dagen duren. In de talkshow van Andy Cohen ‘Watch What Happens Live’ zegt de brunette dat ze trouwde om de verkeerde reden.

“Ik dacht: verdorie, ik ben dertig jaar. Ik zou maar beter mijn zaakjes regelen. Ik zou maar beter trouwen. Ik denk dat veel meisjes de fase door moeten waarin ze denken dat ze oud worden en er iets moet gaan gebeuren in hun leven omdat al hun vrienden al kinderen hebben. Ik zat pal in zo’n situatie”, aldus Kardashian. Ze onderstreept hiermee dat de nood om zich te settelen heel hoog was, maar dat ze al vanaf de huwelijksreis wist dat het niet zou lukken.

Foto: Photo News

In 2011 zei Kim ‘ja’ tegen Kris. Het huwelijk werd live uitgezonden op entertainmentkanaal E! en alles oogde perfect. Amper 72 dagen nadien kwam het nieuws dat de twee al zouden scheiden. Net voor de geboorte van haar dochtertje North, werd die scheiding afgerond. Intussen deelt de ster al drie jaar lief en leed met rapper Kanye West.

Foto: Photo News

En dat eerste huwelijk van haar? Toen was Kim nog maar negentien. Ze gaf haar jawoord aan een muziekproducent Damon Thomas en haar familie wist van niets. De twee scheidden drie jaar later. Kim beweerde dat ze het slachtoffer was geworden van huiselijk geweld.