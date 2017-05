Gerecht wacht op officiële doodverkaring van zakenman en moordverdachte Marc De Schutter (62)

Het Antwerpse gerecht en de diensten van Buitenlandse Zaken wachten nog op een officiële doodverklaring, maar gaan er wel van uit dat Marc De Schutter overleden is op de Filipijnen. De Antwerpse zakenman werd al meer dan twintig jaar door justitie op de hielen gezeten en is onder meer hoofdverdachte in een verdwijningszaak, feiten waarvoor hij zich wellicht nog zou moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Hij dineerde met Sean Connery en zeilde ooit met koning Boudewijn. Maar dat was allemaal voor hij voor het eerst met het gerecht in aanraking kwam. De Schutter, ooit supermiljonair, betaalde zich blauw aan boetes en schadevergoedingen. Maar dat zag je niet aan zijn levensstijl. Hij leek wel een filmster in het roze hemd dat hij altijd droeg.

“Hij lacht ons uit in ons gezicht”, zei een Antwerpse speurder ooit. Vandaar dat hij zo bang was voor het nieuwe proces dat hem nog te wachten stond. Want daar zou hij ongetwijfeld de rekening gepresenteerd krijgen, zo vreesde hij zelf.

Het gerecht wilde hem absoluut laten vervolgen voor de verdwijning en de dood van zijn ex-vriendin, nu meer dan twintig jaar geleden. Maar nu hij overleden zou zijn, daar gaat men voorlopig toch van uit, dooft die vervolging automatisch uit.

Het is een familielid van de Antwerpse zakenman die zijn overlijden heeft gemeld. Hij zou op de Filipijnen zijn omgekomen door een probleem aan het hart. “Via alle mogelijk kanalen proberen we nu een officiële bevestiging te krijgen”, zegt Stephanie Chomé van het Antwerpse parket.

“Want het zou niet de eerste verdachte zijn die zich in het buitenland dood laat verklaren om dan een nieuwe identiteit aan te nemen”, weten de Antwerpse speurders die het dossier De Schutter beheren.

Die bevestiging is er voorlopig nog niet. Maar men gaat er wel van uit dat het klopt.

Luxehoertje

Dat De Schutter al niet eerder terecht stond voor de verdwijning en de dood van zijn ex-vriendin, heeft hij vooral te danken aan zijn vriendjes bij de politie die hem jarenlang uit de wind hebben proberen te zetten.

Luxehoertje Vera Van Laer nam op 5 juli 1996 in Antwerpen-Centraal de trein naar Nice. De Schutter had haar afgezet aan het station. Maar ze is nooit in Frankrijk aangekomen.

Het onderzoek is nooit echt grondig gevoerd. Ook al was duidelijk dat het alibi van De Schutter amateuristisch in elkaar werd geknutseld. Maar er waren geen harde bewijzen tegen hem.

Maar in 2012, de cold case was al een tijdje van onder het stof gehaald en nieuwe speurders bekeken het dossier met een frisse blik, werd De Schutter gearresteerd in Thailand, zijn nieuwe thuishaven. Het was groot nieuws in de Thaise media waar De Schutter als kopstuk van de maffia werd bestempeld. De foto van de Antwerpenaar was nationaal nieuws in Thailand.

Vera Van Laer Foto: BELGA

Uit het onderzoek in Antwerpen was gebleken dat enkele speurders De Schutter een hand boven het hoofd hadden gehouden. Zijn alibi voor de verdwijning klopte niet, maar de corrupte agenten lieten het kloppen. Drie speurders zaten een tijdje in de cel. Hij kende minstens een van hen goed van toen hij nog informant was van de drugsbrigade.

De Schutter werd uitgeleverd aan ons land, maar later weer vrijgelaten in afwachting van zijn proces.

Met toestemming van het gerecht vertrok hij in 2013 naar de Filipijnen om van daar uit zaken te doen en om er een boek over zijn ‘carrière’ te schrijven.

De Schutter was in de eerste plaats zakenman. Een gladde aal, werd gezegd. Hij kon als de beste mensen overtuigen om met hem in zee te gaan. Helaas, vaak kwamen ze bedrogen uit. Maar voor ze dat goed en wel beseften, was hun geld verdwenen.

Super Club

Hoewel hij altijd ontkende, is zijn naam in de loop der jaren geregeld opgedoken in gerechtelijke onderzoeken. Zo was hij destijds aandeelhouder in Super Club, de videoketen van de intussen overleden Maurice De Prins.

Eind jaren negentig deden ze gouden zaken. Het geld stroomde binnen, maar werd ook langs ramen en deuren weer buitengegooid.

Toch liep het sprookje voor De Prins en het clubje dat hij rond zich had verzameld af met een gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel met overheidsgeld. De Prins & co sloegen 37,5 miljoen euro achterover, geld dat eigenlijk moest dienen voor de reconversie van de Limburgse steenkoolmijnen. De Schutter kreeg in 2001 op het proces rond Super Club drie maanden voorwaardelijk en een geldboete voor valsheid in geschrifte.

Van de video’s dook hij dan in de brandstoffenbranche. Maar ook daarmee wilde hij te snel veel geld verdienen. Gevolg was dat hij in 2007 twaalf maanden cel kreeg en een monsterboete voor megafraude met diesel. Naast 20 miljoen euro boete moest hij ook nog eens 2 miljoen euro aan ontdoken accijnzen ophoesten.

“Elke tegenslag maakte me sterker”, zei hij daarover ooit. Hij werd onder meer directeur van de Franse jachthaven Port Napoleon in Port Saint-Louis. Ook hier was het een verhaal met heel veel grootspraak en nog veel meer brokken. En hij reisde de wereld af met zijn uitvinding om ecologische wegen aan te leggen. De Schutter heeft zowat alles gedaan en hij verdiende er grof geld mee. Aan de slachtoffers die berooid achterbleven, dacht hij niet toen hij een sigaar in brand stak.

In zijn boek ‘De Schutter heeft het altijd gedaan’, eigenlijk een lange klaagzang over hoe het gerecht hem al die jaren op die hielen bleef zitten, geeft hij onder meer toe hoe het ‘zaken doen’ hem met de paplepel werd ingegeven. Thuis in de ouderlijke drogisterij in het noorden van het Antwerpse, vertelt hij, leerde zijn vader hem hoe je bij het vullen van flessen en zakken de klanten kon bedriegen. Het is een les die hij altijd onthouden heeft, zo blijkt.