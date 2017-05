Fikse boete en straf gevorderd tegen Club Brugge voor incidenten tegen Anderlecht

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie voor het Profvoetbal 4.000 euro boete en een voorwaardelijke sanctie van één match achter gesloten deuren gevorderd tegen Club Brugge naar aanleiding van supportersincidenten in de thuismatch van 14 mei tegen RSC Anderlecht. De kersverse landskampioen kijkt aan tegen een boete van 1.000 euro.

De op 1-1 geëindigde topper op de achtste speeldag van Play-off I in de Jupiler Pro League stond bol van de incidenten. In de tweede helft gooiden supporters van de thuisploeg rookbommen op het veld in de buurt van vierde official Wim Smet, die geraakt werd en even moest bekomen. Scheidsrechter Sébastien Delferière legde de wedstrijd daarop tijdelijk stil en nam het incident op in zijn scheidsrechtersrapport.

Foto: BELGA

Ook in het verslag van de Match Delegate werd het voorval opgenomen. Nog tijdens de wedstrijd kreeg Youri Tielemans bij een corner een regen aan papierproppen naar zich gegooid...

Foto: Photo News

... werd ook trainer René Weiler geraakt door een projectiel nadat die een bal (onnodig) weer het veld in trapte en zouden er racistische spreekkoren geweest zijn.

Foto: Photo News

De Geschillencommissie heeft de pleidooien gehoord, neemt de zaak in beraad en maakt zijn uitspraak op woensdag 14 juni bekend. Club Brugge werd vertegenwoordigd door het advocatenduo Walter Van Steenbrugge en Hannes D’Hoop. Voor RSC Anderlecht, dat na de match al aan de alarmbel had getrokken, nam teammannager Gunther Van Handenhoven de honneurs waar. Ook scheidsrechter Delferière tekende present, Wim Smet was niet aanwezig.

De Bondsprocureur hield voor het strafvoorstel tegen Club rekening met het feit dat de vicekampioen zich al voor de derde keer dit seizoen moest verantwoorden voor supportersincidenten. Ook tijdens de reguliere competitie gooiden Club-supporters in de thuismatch tegen RSC Anderlecht met rookbommen. Op de elfde speeldag van de reguliere competitie tegen Moeskroen gebruikten Club-supporters Bengaals vuur.