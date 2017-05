Waarom doet Colruyt zo geheimzinnig over de oorsprong van Cara Pils?

Vandaag werd bekendgemaakt dat er ernstige productieproblemen zijn bij Cara Pils, het huismerkbier van Colruyt. Het is echter een groot geheim waar dit bier precies gemaakt wordt. Colruyt zelf wil hier geen info over geven. Dus gingen wij te rade bij twee kenners: biersommelier Sofie Vanrafelghem en Gino Van Ossel, expert in toonaangevende fabrikanten, waaronder Colruyt, Delhaize, AbInbev en Coca-Cola.

Huismerken bestaan van zowat alle producten: van wegwerpluiers tot pintjes. Ook Cara Pils behoort tot de huismerken. Het gekende bier van Colruyt slaat volgens expert Gino Van Ossel erg aan bij studenten. “Vooral in blikvorm is het erg gegeerd.” Toch zijn producenten er niet altijd even happig op om meer informatie te geven over de oorsprong van die huismerkproducten. Denk maar aan de heisa rond de onthulling dat de koekjes Leo en de Aldi-variant Olé in dezelfde fabriek geproduceerd worden.

“Niet alle producenten staan er inderdaad voor te springen om daarmee naar buiten te komen. Maar er zijn altijd wel jobstudenten of interimmers die dergelijke zaken aan het licht brengen,” aldus Van Ossel. “Het gevolg hiervan is dat consumenten in zo’n situatie soms argwanend worden tegenover het A-merk en in de toekomst het huismerk kopen. En dat kan natuurlijk nadelig zijn voor het A-merk in kwestie. Klanten gaan er in zo’n geval namelijk van uit dat het huismerk eigenlijk hetzelfde product is, omdat het in dezelfde fabriek wordt gemaakt. Bij Leo zelf blijven ze echter beweren dat het niet om exact hetzelfde koekje gaat.”

Waar wordt Cara gebrouwen?

Waar Cara Pils precies gebrouwen wordt, is een publiek geheim. “Het zou best kunnen dat het zelfs in het buitenland geproduceerd wordt, of bij een kleinere binnenlandse brouwerij.” De kans dat een grotere speler als AbInbev ook Cara-pils brouwt, acht Van Ossel eerder klein. “Dergelijke grote brouwers hebben dat financieel gezien niet nodig.”

Vaak produceren brouwers namelijk huismerkbieren om financiële redenen. “Er zijn brouwers die zowel A-merken als huismerken produceren. Op die manier kunnen ze de gaten in hun productie dichten. Kleine brouwers focussen zich dikwijls op specialere bieren, maar daarnaast brouwen ze ook huismerken om hun capaciteit op te vullen.”

Biersommelier Sofie Vanrafelghem weet ook niet waar Cara precies wordt gebrouwen. “De productie heeft al bij verschillende brouwerijen gezeten, maar ik weet niet wie hun bier momenteel brouwt. Een bekende Belgische brouwerij is Martens. Zij brouwen huismerkbier voor supermarkten in binnen-en buitenland.”

Hoe moeilijk is het om een simpel pilsje na te bootsen?

“Relatief simpel voor kenners,” meent Van Ossel. “De basisingrediënten van een gewone pils zijn gekend, dus een echte brouwmeester kan A-merken als Jupiler, Stella en Maes redelijk makkelijk namaken. Jan Modaal zal het onderscheid niet merken.”

Biersommelier Sofie Vanrafelghem kan dat bevestigen. “Bier van huismerken is zeker niet minderwaardig. Ik organiseer vaak blinde proeverijen en het is gewoonweg onmogelijk om het verschil te proeven. Belgen zijn over het algemeen verknocht aan hun biermerk, maar dat heeft zeker niet met een inferieure smaak van huismerken te maken.”

Al nuanceert ze wel de bewering dat een gewone pils makkelijk te maken is. “Pils is vlakker van smaak, waardoor het net vlugger opvalt als je een fout maakt.”

