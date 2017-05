Vluchtelingen van verstikkingsdood gered nadat ze door smokkelaars in silo werden opgesloten

Brugge - Mensensmokkelaars geven niets om het leven van vluchtelingen. Dat is vandaag nog maar eens bewezen in Brugge waar twee jonge Syriërs op het nippertje uit een silo konden worden gered. Anders waren ze ongetwijfeld verstikt.

Dinsdagochtend werd aan de Pathoekeweg in Brugge, bij een firma gespecialiseerd in isolatie, een silo gelost die gevuld was met een fijne zandachtige materie. Bij deze werkzaamheden hoorde de chauffeur plots hulpgeroep dan vanuit de silo kwam. De lokale politie van Brugge werd er bij gehaald. Twee Syrische vluchtelingen werden uit de silo bevrijd. “Ze konden onmogelijk op eigen krachten uit de silo geraken”, zegt het parket van Brugge.

De twee raakten vast in de lading die door het optillen van de silo volledig naar onderen verschoven was. “Er was groot gevaar voor CO-vergiftiging, aldus nog de parketwoordvoerder.

De brandweer kwam ter plaatsen om met warmtecamera en peilstokken na te gaan of er nog meer personen bedolven waren. De silo werd volledig leeggemaakt, maar gelukkig werden geen verdere slachtoffers aangetroffen. De twee Syriërs werden naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht, maar konden snel het ziekenhuis verlaten. Ze zijn ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de twee jonge twintigers in de nacht van maandag op dinsdag op het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden in de silo werden gestopt door mensensmokkelaars. Eens in de silo sloten de smokkelaars de mangaten weer af, zodat ze er niet meer uit geraakten. Dat ze het overleefd hebben, is volgens de politie een kleine wonder.

polyetheenbolletjes

“Het is onthutsend vast te stellen dat dergelijke situaties meer en meer voorkomen. Mensen worden in levensgevaarlijke situaties gesmokkeld. Exact één week geleden kregen de politiediensten ‘s morgens een noodoproep vanuit een tankwagen, waarbij mensen aangaven dat zij in ademnood verkeerden. Zij stelden dat zij zich tussen een substantie bevonden om chemicaliën te maken. Soms werd de verbinding verbroken en de politiecentrale verwittigde de omliggende politiediensten. De wegpolitie kon na enige tijd een tankwagen lokaliseren op de parking van Jabbeke: de tankwagen was gevuld met polyetheenbolletjes, en tussen de bolletjes zaten maar liefst 15 personen uit Afghanistan. Onder hen waren enkele minderjarigen”, zegt het Brugse parket.