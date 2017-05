Tennisser niet meer welkom op Roland Garros nadat hij journaliste probeerde te kussen

Another controversy concerning a French wild-card: yesterday, Hamou forced Maly Thomas (Eurosport) into his arms. Thomas not on site today. pic.twitter.com/248fbjgA0k

De Franse tennisser Maxime Hamout is niet meer welkom op Roland Garros. De organisatie van het Franse grandslamtoernooi nam zijn accreditatie af nadat hij een vrouwelijke journaliste kuste en knuffelde na zijn wedstrijd. De Franse kwalificatiespeler werd maandag uitgeschakeld door de Uruguayaan Cuevas. “Als het niet live was, had ik hem een slag uitgedeeld”, aldus de journaliste.

Nadat de Franse qualifier Maxime Hamout werd uitgeschakeld, probeerde journaliste Maly Thomas een interview af te nemen voor Eurosport. Daar had Hamout niet echt zin in, de Fransman reageerde ondanks zijn uitschakeling nogal uitgelaten in het gezelschap van de vrouwelijke reporter. Hij kuste haar meerdere keren en probeerde ook te knuffelen.

“Als het niet live was, had ik hem ongetwijfeld een slag uitgedeeld”, aldus Maly Thomas. “Hij heeft enkel zichzelf in de voet geschoten door dit te doen. Nu heeft iedereen een slecht beeld van die tennisser. Het was een onaanvaardbare situatie, die helaas als normaal worden beschouwd. Dit gebeurt echter dagelijks en dat kan helemaal niet.”