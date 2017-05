Advocate legt schuld ongeval bij overleden motard: “Hij vertoonde kamikazegedrag”

Brugge / Maldegem - Had de overleden Bruggeling Kevin Wittoeck (21) schuld aan zijn eigen dood? Of kwam het door de man uit Maldegem die gisteren terechtstond voor het ongeval dat Wittoeck in 2013 het leven kostte. De nabestaanden en de beklaagde blijven diametraal tegenover elkaar staan.

Het slachtoffer belemmerde zijn eigen zicht door op één wiel te rijden Nathalie gernay

Het spreekwoord “over de doden niets dan goeds” hield gisteren in de Gentse rechtbank geen stand. Advocate Nathalie Gernay haalde de overleden Brugse motorrijder Kevin Wittoeck (21) door de mangel: “Opvallend is de roekeloze rijstijl van de motorrijder. Hij vertoonde kamikazegedrag. Een zot. Ik kan er geen ander woord aan geven.”

De advocate zei dat natuurlijk niet zomaar. Ze verdedigde de man uit Maldegem die door het Gentse parket en de nabestaanden van Wittoeck verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van de motorrijder. Die stierf in mei 2013 toen hij met zijn Kawasaki racemotor tijdens een inhaalmanoeuvre tegen de wagen van de man uit Maldegem knalde toen die links insloeg om zijn oprit op te rijden.

LEES OOK: Broers verongelukken op vijf kilometer van elkaar

In eerste aanleg werd de beklaagde op grond van twijfel vrijgesproken. Dat was niet naar de zin van het parket en de familie van het slachtoffer, die beroep aantekenden. Gisteren kwam de zaak opnieuw voor en weer werd duidelijk dat de partijen diametraal tegenover elkaar staan als het gaat over wat er vier jaar geleden in de Passiedreef in Maldegem gebeurde.

Hoewel de jonge motorrijder minstens 120 kilometer per uur reed op een plek waar de toegestane snelheid 90 kilometer per uur bedraagt en hij net voor het ongeval nog een wheelie deed - op zijn achterwiel reed - vinden parket en familie dat de automobilist schuld treft. “Hij keek niet in zijn achteruitkijkspiegel voor hij insloeg en de deskundige zegt dat de motorrijder waarneembaar was”, zegt de advocaat van de familie.

Overdreven snelheid

Het parket sloot zich aan bij de stelling van de burgerlijke partij dat de wielen van de motor voor de aanrijding terug op de grond waren en dat het licht van de motor werkte. Het parket vorderde net als tijdens de eerste behandeling drie maanden cel met uitstel, 1.800 euro boete en een rijverbod van zes maanden. “Een redelijke straf. Het was een ongeval met ongewilde resultaten”, zegt het parket.

Gernay benadrukte dat haar cliënt niet moest verwachten dat er op die plek, waar volgens haar alleen met 20 kilometer per uur kan worden ingehaald, een motorrijder met 120 kilometer per uur komt aangevlamd. “En het kan evengoed 145 per uur zijn geweest, want de snelheid is naar beneden afgerond. En werkte zijn licht wel? Want het is nooit teruggevonden. Bovendien was zijn zicht kort voor de feiten belemmerd door op één wiel te rijden”, zegt de advocate, die opnieuw voor de vrijspraak gaat.

Op 27 juni doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.