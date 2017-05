Cannabis valt uit de lucht in Bergen op Zoom

Bij een flat in het Nederlandse Bergen op Zoom kwam dinsdagmiddag een grote hoeveelheid cannabis uit de lucht vallen. Verdachten kieperden zakken met henneptoppen leeg over het balkon toen agenten hun wietdrogerij kwamen oprollen, meldt een politiewoordvoerder.

Volgens de politie namen de agenten een kijkje in de flat aan de Heiningen nadat ze henneplucht hadden geroken. Door de komst van de politie ontstond tumult onder meerdere aanwezigen.

De politie kon niet voorkomen dat de wiet naar beneden werd gegooid. De stoep bij de flat lag bezaaid met hennep. Nadat de politie alles bij elkaar had geveegd kwam de totale opbrengst uit op 7,5 kilo, met een straatwaarde van ongeveer 25.000 euro.

De 28-jarige bewoner van de flat is aangehouden samen met een 22-jarige man uit Bergen op Zoom die ook in het pand was.