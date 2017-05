Mysterieus genootschap neemt wraak op Burger King voor frats met koning Filip… en denkt aan nog meer acties

“U heeft met uw actie Who is the King een voorbeeld gegeven van een smakeloze reclameactie die op ernstige wijze de Koning van België en in het bijzonder de vader van de hertogin van Brabant beledigt.” Zo begint een brief die het mysterieuze Pacte des Cygnes afgelopen zondag deponeerde aan het kantoor van Burger King op de Louizalaan in Brussel. In bijlage? Een zak paardenstront.

En om zeker te zijn dat het pakket wel goed is aangekomen stuurde het “Zwanenverbond” nog eens een doos met dezelfde inhoud naar de marketingverantwoordelijke van het burgerrestaurant. Het genootschap vindt het niet kunnen dat de fastfoodketen in een reclamecampagne aan de Belgen vraagt wie ze het liefst hebben: koning Filip of de Whopper, de populairste burger van de keten. Want Filip is de vader van kroonprinses Elisabeth, die automatisch de titel van hertogin van Brabant kreeg.

En laat het Pacte des Cygnes nu net streven voor meer autonomie voor de Vlaamse en Nederlandse provincies die vroeger tot het oude hertogdom Brabant behoorden, en voor een heropleving van de oude “Brabantse waarden”. “De campagne is een belediging voor het land waar ze zaken in doen”, zegt Roland Donders, een Nederlands bestuurslid van het genootschap. “En de keten zet meteen de autoriteit van de koning in de zeik.” Het Pacte des Cygnes zou zo’n driehonderd leden tellen, waarvan een vijftigtal in België. In het verleden voerde het genootschap al gelijkaardige acties met paardenstront.

Lees hieronder de integrale brief: