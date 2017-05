“Ze hingen een pop op in de tuin om te herinneren aan de dood van mijn vrouw”. Dit moet de gemeenste burenruzie van het land zijn

Houthulst -

Een burenruzie in het West-Vlaamse Houthulst heeft gisteren een intriest dieptepunt bereikt. Een van de buren vond er na jarenlang wederzijds getreiter niets beter op dan een pop op te hangen in de tuin. “Om me te herinneren aan de zelfdoding van mijn vrouw, vandaag precies zes jaar geleden”, zegt Marnick Castelein (54). “Dat was fout van ons”, beseffen de buren. “Maar we waren radeloos na zijn jarenlange pesterijen.” Ook de politie, die intussen al 30 keer moest langskomen, is radeloos. “Bemiddelen heeft geen zin meer, ze kunnen beter naar de vrederechter stappen.”