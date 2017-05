“Arsenal bereikt akkoord voor goudhaantje uit Jupiler Pro League”

Volgens Britse en Nigeriaanse media gaat Henry Onyekuru, het goudhaantje van Eupen, naar Arsenal. Sky Sports meldt dat Arsenal een akkoord heeft bereikt, het zou acht miljoen euro neertellen voor de Nigeriaanse spits. Onyekuru scoorde dit seizoen 22 doelpunten in de Jupiler Pro League, hij eindigde zo tweede in de topschuttersstand.

De transfer is nog niet rond, maar omdat Onyekuru ook zelf een voorkeur heeft voor Arsenal kan het mogelijk snel gaan. Al liggen er nog andere ploegen op vinkenslag. In Engeland zijn zo ook Swansea en West Ham geïnteresseerd in de 19-jarige spits. Volgens Nigeriaanse media zou Arsenal echter ver willen gaan voor Onyekuru, zij willen hem een weekloon bieden van maar liefst 45.000 euro...