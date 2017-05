Hier is James Cooke heel bang voor

Een tweede seizoen van ‘Gert Late Night’, een nieuw programma met Karen Damen en nu ook een theaterproductie met en voor vrouwen: James Cooke (32) staat voor een druk najaar. Al bestaat het risico dat hij té alomtegenwoordig wordt. “Gaan de kijkers me nog interessant vinden, als ze me zo goed kennen?”

“Mannen mogen gerust komen kijken, maar we gaan vooral voor een zaal vol vrouwen.” ­James Cooke lanceerde gisteren met zijn zakenpartner Bob Jennes een nieuw theater­concept: Ladies at the Theatre. Hun bedrijfje Uitgezonderd zal zich specialiseren in voorstellingen voor een damespubliek. De eerste productie gaat op 19 oktober in première in ­Antwerpen: Vapeurs. In die “vriendinnenkomedie” leren actrices Ann Tuts, Lulu Aertgeerts, Nele Goossens en Anne Mie Gils omgaan met de typische kwaaltjes van vrouwen in de overgang.

Voor Cooke komt Ladies at the Theatre bovenop zijn andere projecten in het najaar. Zo is er een tweede seizoen van de talkshow Gert Late Night, waarin hij opnieuw de sidekick van Gert Verhulst wordt. En gisteren schreef deze krant dat de mediafiguur een nieuw programma met Karen Damen voorbereidt. De twee vrienden, die samen Nieuwe Buren maakten, gaan nu op een camping wonen.

Snelle doorbraak

Cooke zal dit najaar dus alomtegenwoordig zijn. Dan te bedenken dat een jaar geleden bijna niemand hem kende. Tot hij doorbrak met Nieuwe Buren. “Het is heel snel gegaan”, beseft hij. “Ik ben soms bang dat de mensen me over een jaar kotsbeu zijn. Vraag me niet hoe ik dat kan vermijden. Het enige wat ik kan doen, is mezelf blijven.”

De nieuwbakken BV is opgelucht dat de kijkers hem vooralsnog aanvaarden zoals hij is, “die actieve gast die veel te rap zegt wat hij denkt”. De negatieve commentaren hier en daar op sociale media neemt hij ­erbij. “Ik had het er deze week nog met een vriend over: de Vlamingen zullen me ooit zo goed kennen, dat ze weten hoe ik ga reageren. Gaan ze me dan nog interessant vinden?”

www.ladiesatthetheatre.be