Rode Duivels op zoek naar sfeermaker na “catastrofe tegen Griekenland”

Om de slabakkende ticketverkoop aan te wakkeren, en om de Rode Duivels meer te steunen in de thuismatchen, komt er vanaf de wedstrijd tegen Tsjechië (5 juni) een sfeervak in het Koning Boudewijnstadion. Een Frans­talige en een nog te vinden Vlaamse ‘capo’ moeten de supporters opzwepen met een megafoon.

Na de interlands tegen Griekenland en Rusland kwam er ruis op de relatie tussen de supporters en de Rode Duivels. 35 fans waren de Belgen achterna gereisd naar Rusland, maar kregen achteraf geen bedankje van de spelers. Dat zat hen zo hoog dat ze een open brief publiceerden en het voorval bespraken op de voetbalbond. Tijdens een vergadering van de ‘fan board’ – het overlegorgaan met de door de voetbalbond gesteunde supportersfederatie 1895 – werd besloten om de Duivels een brief te overhandigen bij hun terugkeer naar de nationale ploeg. In de brief herhalen de supporters hun verzuchtingen na de teleurstellende trip naar Rusland. Maar steken ze tegelijk de hand in eigen boezem. Ze bekennen dat de vocale steun in de thuismatch tegen Griekenland ondermaats was. Daarom beginnen ze vanaf de thuismatch tegen Tsjechië met sfeeracties. Vak E in tribune 4, vlak achter het doel aan de noordkant, wordt voortaan een sfeervak. Leden van 1895 kregen de kans om tickets te kopen voor het sfeervak.

“De match tegen Griekenland was een catastrofe”, zegt Jonathan Ghislain, voorzitter van de Belgium Ultras en initiatiefnemer van het project. “Sinds de bond gestopt is met de Duivel­uitdagingen (destijds een initiatief van Vincent Kompany, nvdr.) is de liefde tussen spelers en supporters fel bekoeld. Blijkbaar is het publiek het succes gewend geraakt en vergeet het de spelers te steunen als het moeilijk gaat.”

Supporters opzwepen

Voorlopig hebben zich vooral Franstalige groepen geëngageerd voor het sfeervak. Ghislain is nog op zoek naar een Vlaamse ‘capo’, een supporter die met zijn rug naar het veld en een megafoon in de hand de supporters opzweept. “Ons doel is om op 10 oktober, in de laatste thuismatch tegen Cyprus, een hele tribune met een grote tifo te bedekken en alle fans te laten springen. In ruil hopen we dat de spelers met ons komen vieren voor de tribune.”

Wie geïnteresseerd is om een Nederlandstalige ‘capo’ te worden, kan zich melden bij de tent van supportersfederatie 1895 tijdens de Fandag van de Rode Duivels aan het Koning Boudewijnstadion.