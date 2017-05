“Politieke partijen krijgen te veel geld”

Dat er jaarlijks meer dan 60 miljoen euro naar de werking van de politieke partijen gaat, is een complete ontsporing van het systeem en slecht voor de democratie. Dat zeggen de Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters (ex-N-VA, nu samen de fractie Vuye&Wouters). Zij hebben een wetsvoorstel ingediend om dat bedrag met minstens 17 miljoen euro te doen zakken.

“Alle partijen doen voorstellen voor politieke vernieuwing, maar over de centen wordt zedig gezwegen”, zegt Vuye. “Terwijl daarin net de vernieuwing zou zitten: door een einde te maken aan de royale financiering ook een einde maken aan de overdreven macht van de partijhoofdkwartieren. Ter vergelijking: in Nederland krijgen de partijen samen maar 16,5 miljoen euro per jaar.”

Volgens Vuye en Wouters is het Belgische systeem dertig jaar geleden opgezet met als bescheiden doel om een normale werking van de partijen mogelijk te maken, en aan verkiezingen deel te nemen. “Maar tegenwoordig wordt het geld gebruikt om tussentijdse campagnes te voeren en een spaarpot aan te leggen”, zegt Veerle Wouters. “Dat was nooit de bedoeling, en toont aan dat de belastingbetaler eigenlijk te veel betaalt.”

Concreet stellen Vuye en Wouters in hun wetsvoorstel voor om het gedeelte dat de partijen krijgen op basis van hun zitjes in de Senaat af te schaffen. Daarbovenop zou ook een deel van de bijdrage via de Kamer geleidelijk worden teruggeschroefd.” Tegen 2019 zou dat een jaarlijkse besparing van 17 miljoen euro opleveren.