Dubbel gevoel voor zieke Van Avermaet: “Gelukkig heb ik dit goed getimed”

Na vijf weken rust hervat Greg Van Avermaet vandaag in de Ronde van Luxemburg. Niet in optimale conditie, want daarvoor is er de voorbije weken iets te veel fout gegaan. Een test met nieuwe schoenen zorgde voor een lichte ontsteking in de knie. Nadien nam hij ook nog de hand-voet-mondziekte over van dochter Fleur. “Ik zou graag met ambitie starten in Luxemburg. Maar ik heb er gewoon de benen niet voor.”

Greg Van Avermaet startte gisteren in Gullegem Koerse en dat was prachtig om te zien: de olympische kampioen van Rio wachtte in de bruine kroeg Café-zaal ­Merlijn geduldig tot een buikige man met snor ook hem zijn rugnummer gaf. Daarna kleedde de winnaar van Parijs-Roubaix zich om in de badkamer van een sympathiserende buurman en sloot hij aan bij een peloton dat zo onervaren was dat renners in de bevoorrading de ene na de andere bidon misten. “Het is de enige kermiskoers die ik nog rijd”, aldus Van Avermaet. “Ik heb een goede band met de voorzitter. Hij stuurt me altijd een sms’je wanneer ik win.” Gullegem is ook gul met het startgeld: ook die andere voorjaarstopper Philippe Gilbert kwam gisteren aan de start.

Voor Van Avermaet was het de eerste race in vijf weken, de eerste na Luik-Bastenaken-Luik. Voor de camera van Sporza deed hij het verhaal van een rustperiode die helemaal niet was gegaan zoals gepland: “Ik ben een paar dagen met het gezin naar Nice geweest, maar voor de rest heb ik vooral thuis gezeten. Mentaal en fysiek had ik daar nood aan. Maar het was ook ambetant want ik heb toch veel gesukkeld.”

Nieuwe schoenen

Van Avermaet bleef twee weken van de fiets, maar toen hij opnieuw begon te trainen kreeg hij meteen last aan de knie. Het gevolg van een test met nieuw schoeisel. “Ze hadden nieuwe schoenen gemaakt”, legt hij uit. “Ik had daarvoor ook nieuwe steunzolen laten maken. Blijkbaar is me dat slecht bevallen.”

Van Avermaet verandert geregeld van schoenen. Het enige waarin hij als wielrenner wat wispelturig in is hoor je. Het is een eeuwige zoektocht naar een model dat zijn kwetsbare hiel zo veel mogelijk ontlast. “Ik begrijp het niet”, aldus Van Avermaet. “Normaal heb ik nooit last van mijn knie als ik van schoenen verander. Zelfs de stand van mijn plaatje (dat aanhecht op de ­pedaal, nvdr.) verandert vaak zonder reactie. Nu dus wel. Blijkbaar heb ik toch anders getrapt. Kan ik nu ook meepraten over kniepijn.” (lacht)

De officiële diagnose luidde ‘lichte ontsteking van slijmbeurs in de knie’. Van Avermaet bleef een viertal dagen van de fiets, schakelde over op zijn oude schoenen en kon zo opnieuw ­probleemloos trainen. Maar toen werd hij dus ziek. “Overgenomen van Fleur”, vertelt hij. “De hand-voet-mondziekte. Ik kreeg koorts, samen met wat blaasjes op mijn handen en voeten. Ik heb nog altijd een lichte keelinfectie. Je hoort het misschien aan mijn stem.”

“Koersen is geen schapen wachten”

Alles bij elkaar is Van Avermaet op dit moment wat minder dan hij zou willen zijn. Vorig jaar won hij nog de kermiskoers in Gullegem, dit jaar mengde hij zich niet in de debatten. Tegen zijn gewoonte in stapte hij zelfs een paar rondes voor het einde uit koers. Zijn race eindigde in dezelfde garage waar hij zich ’s ochtends had omgekleed. “Een goede training”, noemde Van Avermaet de wedstrijd die aan een gemiddelde van 47km/u was verreden. “Ik haalde zelfs in het peloton driehonderd watt gemiddeld.”

Van Avermaet kreeg in de garage bezoek van ouders Ronald en Bernadette, die ook dochter Fleur hadden meegebracht. Van Stijn De Bock, een trainingsmaat van Van Avermaet, kreeg zij een ­basisles wielrennen: “Ja, Fleurke, koersen is geen schapen wachten, hè. Dat weet gij ook.”

Van Avermaet reed van Gullegem rechtstreeks door naar de Ronde van Luxemburg, waar hij vanavond al een proloog rijdt van 2,14 kilometer. “Ik zou graag met ambitie starten”, zegt hij. “Maar daar heb ik de benen niet voor.”

Tour

Het volgende grote doel voor Van Avermaet is de Tour, daar wil hij net als de voorbije twee jaar een rit winnen. Etappe 14 naar Rodez staat uiteraard hoog op het lijstje, na zijn zege daar in 2015. Maar ook de derde etappe tussen Verviers en Longwy lijkt interessant.

Na de knieproblemen en de ziekte start de voorbereiding op het tweede deel van het seizoen niet optimaal, maar dat hoeft natuurlijk weinig te betekenen. In de winter brak Van Avermaet nog de enkel en dat was toen geen beletsel om in het voorjaar vier grote koersen na elkaar te winnen. “Het beste voorjaar in mijn ­carrière zal dat geweest zijn”, zegt Van Avermaet.

Als een enkelbreuk niet onoverkomelijk is, dan is ziekte en lichte kniepijn natuurlijk helemaal klein bier. “Daar heb ik ook al aan gedacht”, zegt Van Avermaet. “Beter nu ziek worden dan in de Tour. Net als die enkelbreuk heb ik dat toch weer goed getimed.” (lacht)