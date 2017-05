Karl Vannieuwkerke wil 10 kilo vermageren tegen Tourstart

Karl Vannieuwkerke (r.) is een levensgenieter, bekent hij aan Kobe Ilsen (l.) in ‘Over Eten’. Foto: rr

VRT-sportpresentator Karl Vannieuwkerke (46) begint met ambitie aan de Tour de France. Nog voor de start, over een maand, hoopt hij tien kilogram minder te wegen.

De zomer komt eraan en dus ook de Ronde van Frankrijk (1-23 juli). Karl Vannieuwkerke bereidt zich voor op een nieuwe reeks van zijn populaire talkshow Vive le Vélo op Eén. Probleem in zijn voorbereiding: zijn gewicht. De presentator is een levensgenieter, ook op culinair vlak, en dat is te merken aan zijn weegschaal.

“Karl staat dikker dan ooit”, vertelt ­Kobe Ilsen, die hem voor het programma Over Eten opzocht. “Hij weegt nu 87 kilogram en worstelt met zijn gewicht, geeft hij toe.”

De ambitie van Vannieuwkerke is om ­tegen de Tourstart tien kilogram te ­vermageren en onder de tachtig te gaan. “Hij kan dat ook in een maand tijd, verkondigt hij. Hoe moeilijk dat ook is. Hij start elke ochtend met goede voor­nemens om gezond te eten, maar tegen tien à elf uur ’s ochtends verbreekt hij die al. Hij eet graag vette dingen”, aldus Ilsen.

Jojo-effect

De sportjournalist kampt met het jojo-effect. Zijn gewicht gaat op en neer. Hij woog ooit dertig kilogram minder. “Dat was in de tijd dat Karl naast wieler­verslaggever ook eliterenner zonder contract was. Sindsdien is er veel met hem gebeurd. Hij liep een hersenvliesontsteking op en kreeg de harde diagnose van speekselklierkanker. Daardoor verloor Karl plots zijn smaak en proefde hij niets meer. Ook daarover praat hij trouwens in Over Eten.”

INFO

'Over eten'

Eén, 20.35 uur