Loodzware tol na zelfmoordaanslag diplomatenwijk: minstens 80 doden en honderden gewonden

Bij de explosie van een autobom in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn woensdag minstens tachtig mensen omgekomen en meer dan driehonderd anderen gewond geraakt. Wie er precies achter de aanslag zit, is nog niet geweten.

De ontploffing vond woensdag - iets na 8.30 uur - plaats tijdens de ochtendspits in een drukke straat, meer specifiek tussen het Sanbakplein en de Duitse ambassade. In de buurt bevinden er zich overigens nog heel wat andere ambassades - één voor één sterke en beveiligde burchten.

De explosie was zodanig krachtig dat er minstens vijftig voertuigen in de buurt vernield werden. Er geraakten ook enkele gebouwen zwaar beschadigd.

Zware tol

Door de kracht van de ontploffing is de dodentol dan ook verschrikkelijk zwaar: lokale media maken intussen al melding van minstens tachtig doden en meer dan driehonderd gewonden.

Volgens het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid is er sprake van minstens tachtig doden en driehonderd gewonden. Die zouden allemaal al zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt. Maar die zouden intussen door het hoge aantal slachtoffers al boven hun maximumcapaciteit zitten. Voorts vreest het ministerie nog dat de dodentol kan nog oplopen.

Uitwijzing afgewezen

Intussen heeft Duitsland een geplande groepsuitzetting van afgewezen Afghaanse asielzoekers geannuleerd omdat de lokale ambassade nu “belangrijkere dingen heeft te doen” dan afgewezen asielzoekers te ontvangen.

In het verleden mochten afgewezen Afghaanse asielzoekers in Duitsland blijven wegens de onveiligheid in hun geboorteland. Vorig jaar nam Berlijn echter de omstreden beslissing om delen van Afghanistan als veilig aan te duiden. Sindsdien worden er regelmatig zogenaamde “groepsdeportaties” gehouden.

Wie is verantwoordelijk?

De aanslag is intussen nog niet opgeëist. Een woordvoerder van de islamistische taliban heeft woensdag tegenover de Arabische nieuwszender al-Jazeera gezegd dat de islamistische terreurgroep niet verantwoordelijk is voor het bloedbad in Kaboel.

Intussen laten sommige ambassades via sociale media weten dat ze het veilig stellen. “Met de genade van God, iedereen van de Indische ambassade is veilig na de grote ontploffing in Kabul”, zo tweette de Indische minister van Buitenlandse Zaken Sushma Swaraj:

By God's grace, Indian Embassy staff are safe in the massive #Kabul blast. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 31, 2017

Ons land heeft geen ambassade in Afghanistan.

