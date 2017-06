Nieuwe opleiding digital marketing: werken in marketing en sales

Allround opgeleide digital marketeers zijn gegeerd op de arbeidsmarkt. Functieomschrijvingen als digital marketing- & salesmanager duiken steeds vaker op. De Gentse Arteveldehogeschool lanceert volgend academiejaar voor het eerst een postgraduaat digital marketing. De inschrijvingen lopen nog tot september. Kristof Van den Branden is coördinator van de opleiding: “We willen de grote vraag invullen van bachelors en masters naar praktijkopleidingen waarmee je breed aan de slag kunt.”

Bedrijfs- en communicatiemanagement, marketing, sales … het zijn loten aan de tak van dezelfde boom. Marketing en sales worden in opleidingen vaak in één adem genoemd. Wat is er specifiek aan het postgraduaat digitale marketing van de Arteveldehogeschool, die wordt opgezet in samenwerking met het Gentse digital agency Wijs? “Dit postgraduaat komt er omdat we studenten een nog bredere en diepere kennis van digitale marketing willen aanbieden dan we nu al doen in de bacheloropleiding communicatiemanagement”, zegt Kristof Van den Branden.

“Toevallig vroeg Wijs ons ongeveer op hetzelfde moment om samen iets op te starten in die richting. Goed opgeleide digitale marketeers mét kennis van pakweg usability engineering en informatiearchitectuur zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Het bestaande opleidingsaanbod is bovendien sterk gericht op wie al werkt in de sector. Ons nieuwe postgraduaat is tegelijk heel praktijkgericht – inclusief een stage in een agency – én het is gericht op postgraduaatstudenten met een master of bachelor op zak. Als docenten trekken we zeker nog namen uit het werkveld aan. Na nieuwjaar starten we ook kortlopende opleidingen en modules voor wie professioneel bezig is met digitale marketing, met ook voor hen stagemogelijkheden.”

Jonge marketing- & salesprofessionals groeien vaak door tot productmanager, accountmanager, publicrelationsmanager, marketingmanager, salesmanager, commercial director of business unit director. Nieuwe interfaces – het Gentse bedrijf Showpad maakte er furore mee – helpen marketing- en salesteams vlotter samenwerken op basis van één digitale oplossing. Daar is een gemeenschappelijke taal en een gedeeld digitaal DNA tussen sales- en marketingprofessionals voor nodig.

