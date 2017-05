In het VTM-programma Faroek zijn beelden getoond van inbrekers die urenlang de tijd nemen om de fanshop en kantoren van voetbalclub Antwerp te doorzoeken. Ze vernielden computers en kassa’s en gingen met 3.000 euro aan de haal. De feiten dateren van eind 2016. De daders liepen zo’n vier uur lang rond in de kantoren en in de fanshop en zijn duidelijk herkenbaar te zien op de camerabeelden...