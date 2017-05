Antwerpse professor geeft een bizarre tip voor de blokperiode

"Breng jezelf in een negatieve mood, zet een lekker depressief muziekje op want... dan onthou je de leerstof het beste! Succes verzekerd!" Met die tip pakt professor Charlotte De Backer uit op de Facebookpagina van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen en dat naar aanleiding van de blokperiode. Heel wat studenten fronsten toch even de wenkbrauwen.

Op de Facebookpagina van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen worden bloktips gedeeld van mensen die al jarenlang in het vak zitten, zoals studietrajectbegeleiders en proffen. Uit een eerste tip kon je leren dat goed plannen, voldoende pauzeren en vooral geen nachtje doorblokken goede punten kunnen opleveren, maar tip twee tapte uit een volledig ander vaatje. Professor Charlotte De Backer raadt namelijk aan jezelf wat triest te maken tijdens de blokperiode.

"Mijn studietip voor tijdens de examens is om wat minder vrolijk door het leven te gaan en sterker nog, helemaal niet vrolijk. Als student moet alles leuk en plezant zijn, behalve de blokperiode. Dan moet je zorgen dat je je slecht voelt en dat je in een negatieve mood terechtkomt", klinkt het.

"Pink een traantje weg"

Op het eerste zicht toch wel een bizarre tip, maar daar heeft de professor een verklaring voor. "Als je je negatief voelt, dan ga je alles beter absorberen. Dus dat cursusmateriaal gaat veel beter binnendringen en je zult alles veel langer onthouden. Mijn studietips zijn: zet goede depressieve muziek op, denk terug aan de tijd toen je lief je gedumpt had of dat je hondje overleden was of je oma er niet meer was, wat er ook werkt om je zo triestig mogelijk te maken. Pink af en toe een traantje weg en alles komt goed."

Volgens De Backer heeft internationaal psychologisch onderzoek aangetoond dat haar tip wel degelijk werkt. "Het is algemeen bekend in de psychologie dat we informatie gedetailleerder verwerken als we in een negatieve bui zijn. Ben je goed gezind, dan zal je leerstof veel oppervlakkiger onthouden", zegt ze in een reactie in Het Laatste Nieuws. "Je moet er natuurlijk wel niet in blijven hangen."