Rihanna is een beetje bijgekomen en dat wordt bijzonder grof onthaald

Zangeres Rihanna is enkele kilootjes bijgekomen en dat is de mannen achter entertainmentsite Barstoool Sports niet ontgaan. Ze plaatsten een foto van de 29-jarige ster online me een wel heel opmerkelijke vraag, die veel stof doet opwaaien.

“Zal Rihanna van dik worden de nieuwe trend maken?”, staat er op de Twitter-pagina van de site. Daarbij hoort een link naar het artikel dat ze aan de ‘Work’-zangeres hebben gewijd. In het stukje gissen ze naar de reden waarom Riri mogelijk kan verdikt zijn.

Ashley Graham

“Misschien is het gewoon een slechte foto en ziet ze eruit zoals gewoonlijk, maar lijkt het alsof ze het doel van Ashley Graham (een model met een maatje meer, n.v.d.r.) nastreeft. Of misschien heeft ze te veel en te lang van room service genoten. We kennen dat gevoel allemaal na een lange vakantie, toch?”, staat er te lezen. En daar stopt het bodyshamen niet. De auteur, die zichzelf Spags noemt, meldt er nog bij dat de nieuwe foto’s “een wereld waarin de mooiste meisjes eruit zien als de mensen in Wall-E zal kunnen inspireren.”

De bewuste post en het artikel doen - terecht - veel stof opwaaien op sociale media. Ze halen de naam van de site door het slijk en zeggen dat er wel vaker vrouwonvriendelijke berichten op verschijnen. “Barstool behandelt vrouwen al altijd zo. Het is walgelijk, maar niet nieuw. Dit is blijkbaar wat de lezers willen”, aldus een ontzette vrouw in een tweet.

Barstool has always treated women like shit. It's gross, but nothing new. There's no repercussions bc this is what the site + readers want. — Lindsey Adler (@lindseyadler) 30 mei 2017

Geen excuses

Intussen hebben ze bij Barstool op de commotie gereageerd. De auteur beweert dat hij nu wordt gepest via het internet. Bedenker van de site Dave Portnoy beloofde dan weer dat hij het artikel offline zou halen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. In een statement legt hij uit waarom. “Het is allemaal zo erg niet als sommigen denken. Veel feministen zijn er gewoon niet blij mee”, klinkt het. Hij schuift de schuld volledig op Spags, die hij naar eigen zeggen niet aannam om blogs te schrijven die het bedrijf nadien moet verdedigen. Met die ‘excuses’ negeert hij duidelijk de echte issue: het feit dat bodyshamen niet hoort.

Rihanna fans did not like my blog calling her fat and now I'm being cyberbullied ?? pic.twitter.com/iuvYIwW8gr — Straight Spags (@ChrisSpags) 30 mei 2017

Intussen nemen twitteraars over heel de wereld, onder hen sommigen die vermoeden dat de ster zwanger is, het op voor Rihanna. Ze schrijven dat ze er fantastisch uitziet. Een greep uit de steunende reacties:

Rihanna gained all that good weight, her legs ???????????? pic.twitter.com/4waFykWQKV — Krystal Aguirre (@fleezuskryst) 24 mei 2017

I'm here for this thick Rihanna. that late 20's weight look good on her pic.twitter.com/ODU1E8k2Cn — c (@chuuzus) 24 mei 2017