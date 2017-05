Motorrijder die op bus knalde en levensgevaarlijk gewond raakte reed door het rood

Brussel - De motorrijder die zondagavond levensgevaarlijk gewond raakte bij een verkeersongeval in de Brusselse Belliardstraat, was door een rood verkeerslicht gereden. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van het onderzoek, zo meldt het Brusselse parket woensdag. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval nader te onderzoeken.

Het ongeval gebeurde zondagavond omstreeks 21.00 uur op de hoek van de Belliardstraat en de Trierstraat. De motorrijder, de 22-jarige Y.M., reed in de Belliardstraat en zou daar volgens de eerste vaststellingen een rood licht genegeerd hebben waardoor hij op een bus van de MIVB knalde die uit de Trierstraat kwam. De jongeman raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand zijn geen details bekend.

De buschauffeur werd gecontroleerd op alcohol en drugs maar bleek geen van beide gebruikt te hebben. De man was niet gewond maar verkeerde wel in shock.