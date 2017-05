GERUCHTEN. Eerste megatransfer van de zomer zou rond zijn: 70 miljoen euro voor topschutter Bundesliga

De voetbalcompetities zitten er in Europa overal zo goed als op (op enkele finales in play-offs zoals in België na) en dus kan er weer volop naar de toekomst worden gekeken. De gekste transfergeruchten duiken nu overal op, wij maakten een selectie van de meest opvallende - en geloofwaardige - geruchten uit de buitenlandse media.

De eerste megatransfer van deze zomer zou een feit zijn. Dortmund-spits Pierre-Emerick Aubameyang (27) zou voor 70 miljoen euro naar PSG trekken, schrijft Yahoo Sports France.

Het deed al langer de ronde dat de twee clubs zouden praten over een overgang van de topschutter van de Bundesliga naar de Franse hoofdstad. Enkel een akkoord van de Gabonese international met PSG ontbreekt nu nog om de transfer te finaliseren. Aubameyang zou in Parijs 10 miljoen euro per jaar kunnen verdienen en een tekenpremie krijgen van nog eens 6 miljoen euro.

Wordt Mahrez (Leicester) volgende megatransfer?

Arsenal-manager Arsène Wenger zou voor twee jaar bijtekenen bij Arsenal. Dat nieuws zou volgens verschillende Engelse media vandaag, woensdag, bekendgemaakt worden. De Fransman zou komende transferperiode honderd miljoen pond in de strijd kunnen gooien en zou volgens The Daily Mirror verregaande interesse hebben in Leicester-speler Riyad Mahrez (26), Monaco-revelatie Thomas Lemar (21) en AC Milan-spits Carlos Bacca (30). Die laatste werd in het seizoen 2012-2013 nog topschutter van de Belgische Jupiler Pro League als spits van Club Brugge.

Riyad Mahrez. Foto: Photo News

De interesse in Mahrez, Engels Speler van het Jaar in 2016, komt overigens niet zomaar uit de lucht gevallen. De Algerijnse spelmaker van Leicester City heeft dinsdagmiddag in een statement te kennen gegeven dat hij wil vertrekken. “Ik wil eerlijk zijn en heb de club geïnformeerd dat ik voel dat de tijd om verder te gaan voor mij gekomen is”, zei Mahrez, die op zoek is naar “een nieuwe ervaring”. Wenger ligt dus op vinkenslag, maar ook topclubs als Barcelona werden de voorbije jaren gelinkt aan Mahrez.

Concurrent met naam en faam voor Sels

Liverpool en Chelsea zouden aan de mouw van de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk (25) trekken. Die maakte het voorbije seizoen indruk bij Premier League-club Southampton. Hij zou meer dan 50 miljoen euro moeten kosten. The Reds zouden ook een oogje hebben op Gaël Clichy (31), de linksback van Manchester City. Die is deze zomer transfervrij. Liverpool-coach Jürgen Klopp zou de Fransman een contract van twee jaar willen aanbieden.

PSG en Borussia Dortmund zouden de 20-jarige spits Kelechi Iheanacho willen wegkapen bij Manchester City. De jonge Nigeriaan zou echter ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany willen blijven, ondanks de komst van de beloftevolle Braziliaan Gabriel Jesus.

Pepe Reina. Foto: Photo News

Matz Sels leek nog maar weinig uitzicht te hebben op speelminuten bij Newcastle en hij lijkt nu zelfs nog een extra concurrent met naam en faam voor zich in de pikorde te krijgen. Manager Rafael Benitez zou immers Pepe Reina (34) naar het noorden van Engeland willen halen. De twee werkten eerder reeds samen bij Liverpool.

Vidal wil Sanchez overtuigen naar Bayern te komen

Nu reservedoelman Asmir Begovic weg is bij Chelsea, zijn The Blues op zoek naar een nieuwe stand-in voor Thibaut Courtois. PSG-doelman Alphonse Areola (24) zou daarvoor eerste keuze zijn volgens The Sun, al is de vraag of die gezien zijn jonge leeftijd al vrede wil nemen met een plaatsje op de bank.

Alexis Sanchez. Foto: Photo News

De Chileense middenvelder Arturo Vidal heeft bij zijn maatje Alexis Sanchez (28) aangedrongen Arsenal te verlaten voor Bayern München. Nochtans zou Arsenal Sanchez de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis wil maken, maar Vidal zegt dat zijn ploegmaat bij de nationale ploeg van Chili beter andere oorden opzoekt. “Ik vertelde hem dat dit de kans was om in een grote ploeg te raken”, vertelde hij aan lokale media.