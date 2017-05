Belgische vrouw verdrinkt in zwembad van Spaanse villa

Een 67-jarige Belgische vrouw is dinsdag verdronken in het zwembad van de villa waar ze woont in Teulada-Moraira (Alicante). Haar partner probeerde haar nog vergeefs te reanimeren.

Terwijl haar echtgenoot en een vriend de jacuzzi in de villa herstelden, nam de 67-jarige vrouw dinsdagmiddag een frisse duik in het zwembad dat bij de villa hoort.

Toen de mannen gedaan hadden met die klus en een biertje wilden drinken, zagen ze de vrouw op het water drijven, het hoofd naar beneden.

De twee haalden de bewusteloze vrouw snel op het droge en startten de reanimatie. Ondertussen werden de hulpdiensten verwittigd.

Een medisch team was snel ter plaatse en nam de reanimatie over. Maar de Belgische vrouw had blijkbaar te lang zonder adem in het water gelegen om haar nog te kunnen redden.

Volgens de Guardia Civil verkeerde de echtgenoot in shock. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht waar hij psychologische hulp kreeg.

De vrouw stierf wellicht als gevolg van een hartfalen.