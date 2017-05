“Onvergetelijke opvoering” slaat jury van America’s got talent met verstomming Video: YouTube

Een 12-jarige Amerikaanse buikspreekster verbaasde de voltallige jury van America’s got talent met een“onvergetelijke opvoering” en kreeg prompt een ticket om door te gaan naar live show. Het schuchtere meisje overwon haar verlegenheid en bracht een prachtig duet met haar pop Petunia. De video van het spetterende optreden werd ondertussen al miljoenen keren bekeken op sociale media.

Darci Lynn doet er naar eigen zeggen alles aan om buikspreken levend te houden en het was al jaren haar grote droom om op het America’s got talent-podium te staan. Samen met het konijn Petunia schreef ze zich in voor het twaalfde seizoen van de Amerikaanse talentenjacht en mocht ze afgelopen week haar beste beentje voorzetten om de juryleden te imponeren. En dat deed ze met verve.

Het spectaculaire optreden sloeg niet alleen iedereen met verstomming, het leverde haar ook een golden buzzer op van zangeres Mel B. en ook de beruchte criticaster Simon Cowell vond het een “onvergetelijke opvoering”. Door de golden buzzer mag Darci onmiddellijk doorstoten naar de live show van America’s got talent en is het niet nodig dat ze nog deelneemt aan de volgende rondes van het programma.

Het optreden van de getalenteerde tiener en haar konijn ging niet onopgemerkt voorbij toen die dinsdag op Facebook werd gepubliceerd. De piepjonge buikspreekster werd al meer dan 18 miljoen keer bekeken en krijgt alleen maar lovende woorden van fans en bewonderaars, die vinden dat de golden buzzer meer dan verdiend was.