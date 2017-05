Lesley-Ann pinkt traantje weg tijdens zoektocht naar haar perfecte trouwjurk: “Ik heb zo veel geluk”

De perfecte trouwjurk van je dromen kiezen, is niet simpel. Elk bruidje in spe kan daar wel hulp bij gebruiken. Als die raad dan nog eens van bruidsgoeroe Randy Fenoli komt, dan wordt dat een heel straffe ervaring, zo merkt Lesley-Ann Poppe tijdens de opnames van ‘Say Yes To The Dress Benelux’. En daar pinkt ze zelfs even een traantje bij weg.

Bruidsgoeroe Randy Fenoli is in het land. Hij komt terug na het succesvolle en populaire eerste seizoen van ‘Say Yes To The Dress Benelux’. De tweede reeks kon dan ook niet uitblijven. Deze keer staat ook Lesley-Ann Poppe klaar in bruidswinkel ‘Koonings The Wedding Palace’ in Deurne om de expertise van Randy te gebruiken om haar perfecte droomjurk te kunnen vinden.

In een voorfilmpje kan je al zien dat Lesley-Ann het daar niet droog bij houdt. “Kevin is zo zorgzaam van karakter. Hij is ondernemen en intelligent. Hij heeft mijn leven echt veranderd”, vertelt ze over haar echtgenoot in spe aan Randy. “Hij neemt me zoals ik ben. Zoals nu, na mijn zwangerschap, ben ik veertig kilo bijgekomen. Ik had maatje 34. Zelfs nu ziet hij mij nog altijd even graag als daarvoor...”

Als de emoties wat gaan liggen, dan mag Poppe haar voorkeuren laten blijken aan de bruidsjurkenexpert. Ze droomt van een prinsessenjurk, inclusief sluier en sleep, met alles erop en eraan. Maar één detail wil ze zeker niet over het hoofd zien: “Ik wil niet te veel bedekking. Het mag wel wat sexy zijn, ik treed in het huwelijk, niet in het klooster, hé.”

‘Say Yes To The Dress Benelux’, dinsdag 6 juni, 20.10 uur, TLC Vlaanderen.