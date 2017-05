Tine Embrechts (42) en Guga Baul (31) zijn door het dolle heen door geweldig nieuws

Actrice Tine Embrechts is dolgelukkig, want ze heeft geweldig nieuws. “Laurent (Guga Baul, red.) en ik zijn heel verheugd jullie te kunnen melden dat er eind november nog een kindje komt in ons gezin”, laat ze weten met een schattig striptekening op haar Instagram. “Ik ben in blijde verwachting van mijn vierde zoontje!”

Samen met de acteur uit ‘Tegen de sterren op’ kreeg Tine al een kindje, in 2015. Het jongetje heet Gaston. Embrechts heeft al twee zonen uit haar huwelijk met de Mexicaan Roman Santos. Het paar ging in 2012 uiteen.