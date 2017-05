Video van wegpiraat gaat viraal maar om een heel andere reden dan verwacht

Automobilist haalt in aan ijltempo maar dan gebeurt dit Video: LiveLeak

Een wegpiraat probeerde al een tijdje een andere weggebruiker in te halen en besloot plotseling om de wagen vlak voor een gevaarlijke bocht achter zich te laten. De man raakte tijdens zijn manoeuvre bijna een bus, maar vlak na de bocht ging het helemaal fout: hij verloor de controle over het stuur, slingerde op twee wielen over het wegdek en kwam uiteindelijk tot stilstand aan de andere kant van de weg.

De video van het onthutsende incident werd gefilmd met een dashcam nabij het Engelse graafschap Hampshire en werd door de vrouw die beelden maakte op het videoplatform LiveLeak gepubliceerd, waar hij al tienduizenden keren werd bekeken. Volgens de vrouw was de bestuurder onder invloed van drugs toen hij haar probeerde in te halen. “Geen idee hoe snel hij reed en hoe hij die bus kon ontwijken zal ik nooit weten”, schreef de dame bij haar video.

Na de crash stopte de vrouw, maar ze had naar eigen zeggen al snel door dat de bestuurder gedrogeerd was. Ze probeerde zijn auto in te sluiten, maar hij nam uiteindelijk toch de benen en slaagde erin te ontkomen.

De Britse dame besliste daarop de beelden door te spelen aan de lokale politie maar betwijfelt of er ooit een zaak zal van komen. “Ik smeekte de politie van Hampshire om de beelden te bekijken, maar ze vertelden me dat ze geen verdere stappen zullen ondernemen om de man te straffen.”

De vrouw publiceerde de beelden dinsdag op het videoplatform LiveLeak, waar ze druk werden bekeken en heel wat reacties ontlokten bij kijkers, al gingen die niet altijd over de bestuurder die in de berm eindigde. Heel wat internetgebruikers waren onder de indruk van de perfecte uitspraak en het Britse accent van de dame die de beelden filmde.”Britten zijn zo beleefd, zelfs een geval van verkeersagressie klinkt als een beschaafde conversatie”, schreef iemand terwijl verschillende anderen naar het telefoonnummer van de vrouw hengelden.