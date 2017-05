De nieuwste it-bag? Die kost nog geen vijf euro

Elke zomer pronken fashioniasta’s aller landen on- en offline met hun favoriete tas van het moment. Dit jaar is de it-bag er een die echt iedereen in huis kan halen, want ze kost nog geen vijf euro.

Blogsters en co zwichten momenteel massaal voor kleurrijke, stoffen boodschappennetjes - je oma heeft er vast nog eentje liggen in haar berging... De trend komt overgewaaid uit de Franse hoofdstad Parijs, waar de netjes met een zekere je ne sais quoi om de pols worden gedragen. Geen succes bij je grootmoeder? De accessoires vind je ook in natuurwinkels of online.



Een bericht gedeeld door Anna Borisovna (@annaaborisovna) op 25 Mei 2017 om 12:10 PDT

Een bericht gedeeld door Stephanie Broek (@stephaniebroek) op 10 Apr 2017 om 9:11 PDT

Een bericht gedeeld door knitsoohyung (@nanabanga_knit) op 30 Mei 2017 om 5:33 PDT



Grappig weetje: de netten met handvatten werd oorspronkelijk ontworpen voor vissers, maar dames gebruikten het vroeger al snel om hun boodschappen mee te dragen. Duurzaam is de tas zeker, want je hoeft in de winkel geen plastic zakjes meer te kopen. We zijn echter niet verantwoordelijk als je na een avondje stappen je autosleutels niet meer terugvindt.



Een bericht dat is gedeeld door @__muguet___ op 28 Mei 2017 om 1:16 PDT

Een bericht gedeeld door ??? (@ddaro_c) op 27 Mei 2017 om 1:35 PDT

Een bericht gedeeld door SYLWIA DOLORES ? (@girl_from_town) op 20 Mei 2017 om 11:55 PDT

Een bericht gedeeld door SHINY SYL Fashion Blogger (@shinysyl) op 14 Mei 2017 om 2:16 PDT