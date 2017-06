VLM Airlines neemt deel werknemers en vlieglicentie Thomas Cook Airlines Belgium over

Brussel - SHS Aviation, de Nederlandse holding die het failliete VLM Airlines overnam, neemt de delen van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB) over die niet naar Brussels Airlines gaan. Daarbij niet alleen de 40 TCAB-werknemers wier job in gevaar was, maar ook de vlieglicentie van TCAB voor A320-vliegtuigen. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Eind maart was bekendgemaakt dat Brussels Airlines een groot deel van de activiteiten van TCAB gaat overnemen, meer bepaald de 160 piloten en cabinemedewerkers, alle slots en twee vliegtuigen. De drie andere vliegtuigen worden opgenomen in de Thomas Cook Group.

De aankondiging betekende slecht nieuws voor de 40 leden van het grondpersoneel van TCAB, voor wie een procedure van collectief ontslag werd opgestart.

Maar ook voor hen is nu een oplossing gevonden. De Nederlandse holding SHS Aviation, die later dit jaar onder de merknaam VLM Airlines met lijnvluchten wil beginnen in België, neemt immers TCAB over, eens de transactie met Brussels Airlines is afgerond. Dat zou eind oktober het geval moeten zijn.

Nieuwe aanvraag

“SHS Aviation koopt de nv Thomas Cook Airlines Belgium”, legt VLM-woordvoerder Yves Panneels uit. De 40 betrokken werknemers blijven dus gewoon aan de slag. Zij werken nu op Brussels Airport en zouden daar ook kunnen blijven. Met de overname kan SHS immers ook de vliegvergunning (AOC) en exploitatievergunning van TCAB gaan gebruiken. De AOC heeft betrekking op A320-vliegtuigen. “We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we niet alleen met de Fokkers van het vroegere VLM willen vliegen, maar ook met grotere toestellen”, zegt Panneels daarover.

De woordvoerder van de federale overheidsdienst Mobiliteit laat weten dat SHS een nieuwe aanvraag moet indienen om de vliegvergunning en exploitatievergunning te kunnen gebruiken. “Dat zou vrij vlot moeten gaan omdat het om werkende maatschappijen gaat”, klinkt het. De aanvraagprocedure die SHS in september vorig jaar indiende voor een Belgische Fokker 50-AOC blijft lopen. VLM kreeg onlangs in Slovenië een Fokker-vliegvergunning.

SHS Avaiation wil later dit jaar starten met lijnvluchten vanuit Slovenië en België onder de merknaam VLM Airlines. Details over het aantal vliegtuigen, routes en dienstregelingen zullen later worden bekendgemaakt.