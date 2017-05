Ongelooflijk: wetenschappers hebben een doorzichtige kikker ontdekt en je kan zijn hart zien kloppen!

De Yaku glaskikker werd ontdekt door een team van wetenschappers in het Amazonewoud in Ecuador. De Hyalinobatrachium yaku heeft transparante huid in zijn buik- en borststreek, waardoor je het hart van de kikker kan zien kloppen.

De kikker behoort tot de familie van de glaskikkers en heeft de naam Yaku glaskikker meegekregen. Het woord Yaku komt uit de lokale taal, Kichwa, en betekent water. Dit komt omdat de kikker niet kan overleven zonder water in de buurt.

Een baby-kikker Foto: zookey

Ecoloog en Bioloog Juan M. Guayasimin en zijn team van wetenschappers hebben de kikker gevonden op drie afzonderlijke plekken in Ecuador. Een bijzondere vondst, want het diertje is slechts 2 centimeter groot en zeer moeilijk te zien. Je kan de kikker wel herkennen aan de kleine groene bolletjes op zijn hoofd en rug.

De Yaku glaskikker heeft een zeer dunne transparante huid. Hij is doorzichtig in de borst- en buikstreek en daar kan je bijgevolg zijn hartje zien kloppen. Hoewel hij wordt opgedeeld bij de glaskikkers, is verschilt het beestje toch een beetje van hen. Zo is de huid die transparant is bij de meeste galskikkers veel kleiner. Ook heeft de H. yaku een ander soort DNA.

Nog een groot verschil is het gedrag van de mannetjes. Een Yaku glaskikker heeft een heel ander kwaakgedrag om vrouwtjes te lokken. En de toekomstige papa’s zorgen voor de eitjes en beschermen hen.