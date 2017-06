50 jaar Sgt. Peppers: hoe The Beatles de tijdgeest perfect vatten in een tijdloze plaat

Precies vijftig jaar geleden, op 1 juni 1967, brachten The Beatles een meesterwerk uit. Een plaat die vijf decennia later nog beschouwd wordt als een van de belangrijkste albums uit de muziekgeschiedenis. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, een plaat die zoveel meer was dan gewoon een verzameling nummers. En vandaag plots weer verrassend relevant is.

Foto: AP

21 april 1697. The Beatles zijn tevreden: samen met hun vaste producer, de intussen overleden George Martin, hebben ze net de laatste hand gelegd aan Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Op hun vijfde album zijn Paul McCartney, John Lennon, George Harrison en Ringo Starr bewust voor een andere benadering gegaan. Ze klinken veel experimenteler en psychedelischer dan we van hen gewoon zijn.

Dat resulteert in een erg speelse plaat, die helemaal past in de tijdgeest. Want ze verschijnt net voor de Summer of Love, het absolute hoogtepunt van de hippiecultuur. Een mindere periode, met de oorlog in Vietnam en de rassenhaat in de VS, is langzaam voorbij. Het is tijd voor jaren van welvaart, optimisme, ontdekkingen en naïviteit, met babyboomers die twintigers zijn en niet terugdeinzen voor wat drugs. Ontsnappen aan de grauwe realiteit.

Foto: AP

Dat hoor je het best in Getting Better. “Dat lied is ook vandaag nog relevant”, schrijft Zaki in een columnin onze krant, die meteen ook duidt waarom dat voor de rest van de plaat ook geldt. “Niet alleen is de muziek van de jaren zestig aan een revival toe bij de jeugd, ook de principes van de hippiefilosofie lijken meer dan ooit aan te spreken. Veel jonge mensen hebben zin om de wapenhandelaar Trump Make Love, Not War toe te roepen. Jongeren begrijpen maar al te goed wat zich afspeelt in She’s Leaving Home. Waar de reactie van de egocentrische moeder is: Hoe kan ze mij zoiets aandoen? Het onbegrip tussen de generaties sluimert vandaag des te meer in de donkere hoekjes van de samengestelde gezinnen en gebroken relaties. En als ze zingen “I heard the news today, oh boy”, lijkt het wel of ze de periode van het fake news voorspeld hebben.”

Op het moment waarop de plaat uitkomt, zijn The Beatles al lang geen broekventjes meer. De Fab Four - uit Liverpool - zijn uitgegroeid tot enorme popsterren. Ze zijn gewend geraakt aan duizenden joelende vrouwelijke fans en stadions die ze met de vingers in de neus doen vollopen met fans. Maar ook de keerzijde van de medaille: toen John Lennon in 1966 zei dat The Beatles op dat moment populairder zijn dan Jezus, komt daar vooral vanuit Amerika heel veel kritiek op.

Foto: AFP

Om maar te zeggen: de Britten vinden het wel leuk om hun fans te verrassen en de wereld te tonen dat ze meer kunnen dan wat ze al getoond hadden. Daarom stoppen ze even met toeren en duiken ze voor zes maanden de studio in om een nieuwe frisse plaat te maken. Toen was een half jaar voor een album een immense periode, die aanzien werd als een pauze. Nu is het haast een wonder als een band binnen het jaar twee platen uitbrengt.

Het concept dat The Beatles voor ogen hebben, is er één dat ver weg ging van wat ze live deden met twee gitaren, een basgitaar en drums. Het album moet een artistiek geheel vormen, met een knappe en iconische hoes, theatraliteit in de nummers en een duidelijke boodschap. En dat wordt het ook.

Tijdloos

Wie vandaag met een hedendaagse blik naar Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band luistert, hoort een plaat die niet gedateerd is. Wel een album dat nog steeds relevant klinkt en fris en poppy is gebleven. Er staan tal van hits op: de titeltrack, With a Little Help From My Friends, Lucy in the Sky With Diamonds, When I’m Sixty-Four en A Day in the Life. Een wereldplaat, zeg maar.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de plaat verschijnt het album opnieuw. In een veranderde versie weliswaar, met remixes van alle nummers die producer George Martin maakte toen hij nog leefde.