Geruchtenmolen draait op volle toeren: is vriendin van Ronaldo nu zwanger of niet?

Het gonst van de geruchten en zelfs de gespecialiseerde pers is het niet eens, wat het mysterie alleen maar groter maakt: is Georgina Rodriguez, de vriendin van Cristiano Ronaldo, nu zwanger of niet? En hoewel de mama van Ronaldo al de roddels in de vuilbak kieperde, wordt Georgina met argusogen gevolgd en wordt bij elke “verdachte” foto een nieuwe conclusie getrokken. Voor alle duidelijkheid: voorlopig is er niets officieels te melden maar we wilden u de nieuwste roddels niet onthouden...

Het begon allemaal vijf dagen geleden, toen Cristiano Ronaldo een romantische foto van zichzelf met Georgina Rodriguez in de zetel op Instagram postte met enkel een hartje erbij als onderschrift. De roddelpers vond het wel erg opvallend dat het koppel elk een hand op haar buik had gelegd...

??? Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 25 Mei 2017 om 12:33 PDT

Meteen draaide die roddelpers overuren: de 22-jarige Georgina Rodriguez zou zwanger zijn van de tien jour oudere Ronaldo! Ronaldo heeft al een zoon, Cristiano Ronaldo Jr, maar de identieit van de moeder bleef tot op heden geheim. Nu zou dus een tweede telg op komst zijn.

“Nonsens”, reageerde mama Dolores. “Het is enkel een hand op de buik, zover ik weet wordt Cristiano niet nog een keer vader. Ik hoop dat hij nog kinderen krijgt, hij wilt ook opnieuw vader worden en hij heeft geld genoeg om meer kinderen groot te brengen.”

Discussie gesloten? Niets van, want had Georgina zelf niet twee weken eerder al een foto van bij een dokter? Dat ze er zelf bij zette dat ze bij de dokter enkel “haar huid klaarmaakte voor de zomer”, was slechts een detail...

Preparando la piel para el veranito con @doctor.rafik ?? Een bericht gedeeld door Georgina Rodríguez (@georginagio) op 10 Mei 2017 om 10:45 PDT

En nu pakten het Italiaanse roddelblad Chi en het Portugese Caras uit met naar eigen zeggen “foto’s die niets aan de verbeelding overlaten”. Want toen het koppel vorige week een korte vakantie hield in Sardinië, had Georgina voor haar doen toch wel een opvallend buikje...

Foto: caras.pt

Het moge duidelijk zijn: nu Ronaldo weer een vaste vriendin heeft, heeft de roddelpers weer een vette kluif aan de Portugees. Die zwijgt overigens in alle talen en lijkt op Instagram te dollen met al die heisa. Hij zette een nieuwe foto van zichzelf op een zetel op Instagram met... een boek, een theetje en opvallende kousen.

Drinking my tea and reading my book?????? Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 30 Mei 2017 om 9:12 PDT

Wordt de komende weken ongetwijfeld vervolgd... Als Ronaldo zaterdag scoort in de Champions League-finale, is het alvast uitkijken naar de manier waarop hij dat doelpunt viert. En kunnen nieuwe conclusies worden getrokken.