Hoe moeilijk is afkicken van suiker? De tips van ‘Nooit meer diëten’-coach Sandra Bekkari

Suiker is het nieuwe roken, wordt weleens gezegd. Overdreven? Je zou ervan schrikken hoeveel suiker we dagelijks eten. Wist je dat de gemiddelde Belg bijna 40 kg suiker per jaar eet? Hoe komen we aan deze immense hoeveelheden van dit verslavende, dikmakende en tandonvriendelijke goedje? En hoe kunnen we minder suiker eten?

Verborgen suiker

We eten geen 40 kg pure kristalsuiker per jaar: maar liefst 80 procent van de suiker die we eten, zit verstopt in voeding. Kijk maar eens naar de ingrediëntenlijst van een willekeurig ...