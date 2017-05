Wanhopige octopus breekt slot open van aquarium en probeert te ontsnappen

Het was even schrikken toen het personeel van een aquapark in Rusland de gigantische octopus niet meer zag zwemmen in het aquarium. Gelukkig vonden ze het dier niet veel later levend en wel op de grond.

Niemand weet hoe, maar de octopus in het aquapark had een manier gevonden om het slot van het aquarium te openen. Omdat het dier geen botten heeft, kon hij zich ook gemakkelijk door het kleine gaatje wurmen. Gelukkig filmden bewakingsbeelden alles en zagen personeelsleden snel dat er iets aan de hand was. “Het dier heeft geen verwondingen opgelopen en is ook nooit in levensgevaar geweest. Een octopus kan namelijk een paar minuten overleven zonder water en wij waren er op tijd bij”, zegt iemand van de crew. De octopus werd niet veel later door een paar deskundigen gevangen en zit nu terug in z’n aquarium.