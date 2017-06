Benefiet voor terminaal zieke Joeri krijgt bittere nasmaak

Tielt-Winge - De benefiet tweedaagse voor Joeri Vanderwaeren mocht dan wel een succes zijn, toch heeft het evenement een bittere nasmaak door de defecte apparaten in de keuen van gemeenschapscentrum De Maere. De organisatoren moesten op zoek naar alternatieven.

De toestand en de werking van de elektrische apparaten in De Maere zorgen voor een bittere nasmaak na de benefietfuif en de spaghettidag ten voordele van de terminaal zieke Joeri Vanderwaeren. De organisatoren werden opgezadeld met veel extra kosten en die zetten een domper op de inspanningen die tientallen medewerkers en sympathisanten wekenlang leverden om van de tweedaagse een succes te maken.

Volgens Jana Allard, die de benefiet coördineerde, moest de organisatie heel wat extra uitgaven doen omdat de toestellen in De Maere niet werkten. Van enige tussenkomst van de gemeente is voorlopig geen sprake. “Weken en maanden hebben we gewerkt en contacten gehad met zangers en artiesten om gratis op te treden. Dat is ons allemaal gelukt. En we zijn ook de talrijke sponsors dankbaar”, zegt Jana Allard. “Alleen moesten we de gemeente 500 euro betalen om de zaal van gemeenschapscentrum De Maere te gebruiken. Er was slechts één verwarmingselement van de vier dat werkte en het gebruik van warmhoudbaden konden we meteen vergeten. Gerechten warm houden was er niet bij. Warm water was niet voorhanden en de koelcellen werkten niet.”

Extra kosten

Door de gebreken in de keuken moesten de initiatiefnemers op zoek naar alternatieven en moesten ze toestellen huren om de gerechten klaar te maken en te bewaren tijdens de spaghettidag. “Dat heeft ons heel wat gekost, zonder de persoonlijke kosten te rekenen die één van onze mensen aan zijn wagen had bij het afhalen van de huurinstallatie”, zegt Allard. “Al deze extra kosten wegen zwaar door op de inkomsten en zetten een domper op het enthousiasme.”

Agnes Van de Gaer (Open VLD), schepen van Patrimonium, heeft geen weet van mankementen aan de zaal. “Het gemeentebestuur wil een zo neutraal mogelijke houding aannemen en iedereen gelijk proberen te behandelen”, zegt de schepen. “We krijgen vaak de vraag om de zalen gratis te kunnen gebruiken voor benefieten, jubilarissen of andere feesten en evenementen. Daar gaan we niet op in want iedereen betaalt dezelfde huurprijs. Van een starre houding van de gemeente zou ik niet durven spreken. Ik denk dat elk van ons door de aanwezigheid op de activiteiten voor Joeri zijn steentje heeft bijgedragen. Van de defecte toestellen heb ik geen weet. Voor iedereen goed doen is niet altijd gemakkelijk.”