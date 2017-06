Onze redactrice, notoire loophaatster, schreef zich in voor de Brussels Urban Trail

Zelden was ik zo trots als toen ik me inschreef voor de Brussels Urban Trail. Vijf kilometer dwars door de gebouwen en straten van mijn stad. Zelf voor gekozen. Zonder groepsdruk. Zonder hijgende adem van een trainer of een hoofdredacteur. Puur omdat ik het zelf wil doen. Al is er één klein obstakel: ik heb nog nooit in mijn leven vijf kilometer gelopen. Hoe moet ik, notoire loophaatster, dat nu dan in negen weken klaarspelen?